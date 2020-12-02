فوائد غير متوقعة لـ مشروب الخيار

الوكيل الإخباري _ يعد الخيار من الخضراوات التي يفضلها العديد من الاشخاص نظرا لما يحتويه من فيتامينات مثل فيتامين K وC وA، بالإضافة إلى البوتاسيوم والكالسيوم كما انه يحتوي على العديد من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل في جميع أنحاء الأمعاء ، تعرف على أبرز فوائد تناول كوب من عصير الخيار :



1. يزيل سموم الجسم

وذلك بسبب محتواه المائي العالي.

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2. يمنع هشاشة العظام

يحتوي على الكثير من المعادن مثل النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم يجعله مكونًا أساسيًا لتحسين صحة العظام.



3. تحسين قوة العظام

يتضمن عصير الخيار على الكالسيوم، ليس مفيدًا فقط لتحسين قوة عظامك ولكنه يساعد أيضًا في موازنة مستويات الهرمون لديك .



4. يحسن الجهاز العصبي

يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية الجهاز العصبي.



5. يحسن الرؤية

يساهم وجود فيتامين أ إلى جانب مضادات الأكسدة الأخرى في تحسين رؤيتك.



6. يساعد على فقدان الوزن

عصير الخيار خالٍ من الدهون والكربوهيدرات ويعد عصير الخيار طريقة جيدة لفقدان الوزن مع ضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية الضرورية.



7. تخثر الدم

يمكن أن يساعد شرب عصير الخيار في تحفيز التخثر في الجسم وتسريع التئام الأنسجة التالفة، وذلك بسبب وجود فيتامين ك.



المصدر : الامارات نيوز





