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الثلاثاء، 17-11-2020 11:50 ص

فوائد غير متوقعة للجرجير.. ابرزها منع تجلط الدم

فوائد_الجرجير


الوكيل الإخباري _ يعد الجرجير من اكثر الخضراوات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما يتمتع به من فوائد لصحة الجسم ، كما يتميز باحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، تعرف على أبرز 10 فوائد للجرجير:

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- يحتوي على كمية أكبر من فيتامين “سي” مقارنة بالبرتقال.


- يحتوي على كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز.


- يمتلك الجرجير كمية من الحديد أكثر من السبانخ.

- يحتوي الجرجير على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.


- يعد مصدرا للعديد من الفيتامينات منها (إيه –  بي 6 – بي 12).


- يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.


- له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.


- يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بصورة تساهم في حماية القلب.


- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام.


- يساهم في تحسن حالة العين ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد على حركة الأمعاء ويخلصها من المواد الضارة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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