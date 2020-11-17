فوائد غير متوقعة للجرجير.. ابرزها منع تجلط الدم

الوكيل الإخباري _ يعد الجرجير من اكثر الخضراوات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما يتمتع به من فوائد لصحة الجسم ، كما يتميز باحتوائه على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، تعرف على أبرز 10 فوائد للجرجير:

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- يحتوي على كمية أكبر من فيتامين “سي” مقارنة بالبرتقال.



- يحتوي على كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز.



- يمتلك الجرجير كمية من الحديد أكثر من السبانخ.



- يحتوي الجرجير على كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.



- يعد مصدرا للعديد من الفيتامينات منها (إيه – بي 6 – بي 12).



- يحتوي على العديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.



- له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والحماية من الجلطات.



- يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم بصورة تساهم في حماية القلب.



- يحتوي الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في حماية الجسم من التعرض لهشاشة العظام.



- يساهم في تحسن حالة العين ويعمل على خفض نسبة السكر في الدم كما أنه يساعد على حركة الأمعاء ويخلصها من المواد الضارة.

المصدر : الامارات نيوز

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