السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شاهد صور من مشاركة ولي العهد في تشييع جثمان جده والد الملكة

الأرصاد: أجواء حارة وجافة والحرارة تتخطى الـ 35 مئوية حتى منتصف الاسبوع

النيابة العامة تسند 5 تهم لرجل ألقى بطليقته من الطابق الثاني

الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان والد الملكة رانيا

موائد الأردنيين بدون دجاج استجابة لحملة المقاطعة الشعبية - صور

مصر: الصادرات الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن هذا العام

الأول هذا العام.. شاهد فيديو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

التعليم العالي يكشف خيارات الطلبة العائدين من أوكرانيا لاستكمال دراستهم

السياحة: حريصون على تطوير المنتج السياحي في الكرك

مواطنون: عيد الاستقلال يشكل علامة فارقة وقصة كفاح خالدة بالوجدان الأردني والعربي

السبت، 28-05-2022 04:02 م

فوائد قوانص الدجاج للجسم

0c739695-893d-49ab-9e98-2e179d4091be


الوكيل الإخباري - تعتبر قوانص الدجاج من الأعضاء الصغيرة، وتمثل "الأمعاء" التي تساعد على هضم البذور وغيرها من الأطعمة.

اضافة اعلان

 

وتحتوي القوانص على العديد من العناصر الغذائية، مثل البروتين، كما تتميز بقلة الدهون، ودورها في إمداد الجسم بالفوائد الصحية، وفقًا لموقع "Live strong".

 

وتعد القوانص مصدرًا غنيًا بفيتامين سي والنحاس والمنجنيز والماغنسيوم، فضلاً عن الكالسيوم، وعند تناول كبد الدجاج، يحصل الجسم على العديد من العناصر الغذائية.

فوائد القوانص


1-الوقاية من السرطان
يساعد السلينيوم على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الثدي والرئة والبروستات والجلد، كما يحمي من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى الإصابة بالأورام الخبيثة.


2-خسارة الوزن
تحتوي القوانص على نسبة عالية من البروتين، ما يحارب الشعور بالجوع، ويعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية، فضلاً عن الوقاية من السمنة وتراكم الدهون بالجسم.


3-تحسين وظائف الدماغ
تتميز القوانص باحتوائها على فيتامين بي 12، والذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف المخ وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويعتبر نقص هذا العنصر الغذائي أكثر شيوعًا لدى مرضى الأنيميا، وفي حال عدم الحصول على ما يكفي الجسم من فيتامين بي 12، تزداد فرص الإصابة بمشكلات الذاكرة والخرف والاكتئاب والإجهاد.


4-بناء العضلات
تمد القوانص الجسم بحوالي 61% من الكمية الموصى بها من البروتين، ما يساعد على بناء العضلات، خاصة لدى لاعبي الأوزان الثقيلة.


5-تعزيز الطاقة
عند الشعور بالتعب، فربما يرجع السبب إلى نقص الحديد، الذي يمكن أن يؤدي إلى الأنيميا وأعراضها مثل الإجهاد والصداع وألم الصدر وعدم انتظام ضربات القلب، في حين تمد القوانص الجسم بحوالي 18% من الحصة اليومية اللازمة من الحديد.
أضرار القوانص
1-إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع غير طبيعي في الكوليسترول أو أمراض القلب والأوعية الدموية، فيجب تقليل القوانص التي يتم تناولها.
2-لا يجب أن يتناول مرضى النقرس القوانص، حيث تزيد من معدلات اليوريك أسيد.
3-أحيانًا يستخدم المزارعون مضادات حيوية لحماية الدجاج من الأمراض، وبالتالي عند تناول كمية كبيرة من القوانص، تزداد مقاومة الجسم للأدوية التي تعمل على محاربة البكتيريا.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
انقطاع-النفس-النومي-1630466533

اكتشاف حبوب دوائية تقضي على الشخير

284113020

رغم فوائده المذهلة.. آثار جانبية مفاجئة لتناول الليمون

3305

عادات يومية تؤثر في صحة أمعائك.. تجنبيها

201028010022516_shutterstock-1459781720

طرق لتحضير مخفوق بروتين صحي في المنزل

shutterstock_1929757115-730x438-1

دراسة تكشف عدم دراية الأشخاص بمخاطر اسمرار البشرة

تغذية-الطفل

تعرفوا على التغذية السليمة للأطفال

أخبار متعلقة
6701571-2126176012

فوائد الفشار للرجيم لا تدعيها تفوتكِ

tbl_articles_article_23989_446e2acb8f3-cffd-40e2-9a37-84ac6cdfd414

نظام غذائي لإنقاص الوزن بدون حرمان