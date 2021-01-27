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الأربعاء، 27-01-2021 04:25 م

فوائد مذهلة تقدمها المخللات لصحتك

المخللات-للرجيم


الوكيل الإخباري _  ارتباط الملح بخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم، جعل المخللات في نظر الكثيرين طعامًا ضارًا، رغم أنها من الأكلات المفيدة لصحة العامة، بشرط أن يتم استهلاكها بكميات معتدلة، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للمخللات :

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-  يساعد على تحسين عمليتي الهضم والإخراج، وتقليل فرص الإصابة بالإسهال والإمساك والانتفاخ والغازات.


- تقوية الجهاز المناعي.


- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، عن طريق خفض الكوليسترول الضار بالجسم وضبط ضغط الدم.


- فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة حول منطقة البطن.


- تحسين المزاج والحد من الإصابة بالقلق والاكتئاب.

- الوقاية من بعض أنواع السرطانات، خاصةً سرطان القولون والطحال.


- الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

 

- مكافحة الشيخوخة

 

- علاج تقلصات العضلات

 

- الحماية من الجفاف

 

- ضبط سكر الدم

 

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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