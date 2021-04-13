فوائد مذهلة لتناول الثوم الأسود

الوكيل الاخباري - ركز تقرير لموقعي Consoglobe و Alternative Santé على أهمية تناول الثوم الأسود وعلى الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من خلال ذلك. واشار إلى أنه يحتوي على الكثير من المغذيات والخصائص المهمة.

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ولفت في هذا السياق إلى أن هذا النوع من الثوم يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة بما يعادل ضعفي العدد الذي يحتوي عليه الثوم الأبيض. وأشار إلى أنه يحمي بهذا الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة التي تسببب الشيخوخة المبكرة للخلايا وتؤدي إلى المعاناة من الأمراض.



ولفت إلى أن تناوله يمكن أن يساهم في تعزيز جهاز المناعة وفي الحد من المعاناة من العدوات البكتيرية والجرثومية وخصوصاً في فصل الشتاء.



كذلك يمكن الاستفادة منه من أجل خفض مستوى الكوليسترول وحماية صحة القلب. ويذكر أن لونه يصبح أسود بفعل عملية الأكسدة والتخليل التي يخضع لها.

ولهذا يتم وضع الحبات في وعاء مغلق على درجة 80 مئوية وفي محيط رطب لمدة 30 إلى 45 يوماً. ويتم استخدام هذا الثوم تحديداً في اليابان من أجل تحضير مختلف الوصفات والأطباق.

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