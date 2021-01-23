فوائد مذهلة لـ اللب السوري

الوكيل الإخباري _ يعد اللب السوري أو ما يعرف بعباد الشمس أحد أنواع المكسرات وأكثرها قدماً، والذي يفضله الكثير من الاشخاص ، اذ انه يحتوي على فوائد عديدة للصحة ، ابرزها :
-يقوي المناعة
-يساعد على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
-يساعد بعض الأشخاص في الإقلاع عن التدخين
-يحتوي على نسبة عالية من الدهون معظمها غير مشبعة
- يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة.
- يساعد الألياف في الحفاظ على حركة الأمعاء بسلاسة
- يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي مثل انشقاق العمود الفقري وقصور الدماغ
- يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة
- يمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد
المصدر : الإمارات نيوز