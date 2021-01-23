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السبت، 23-01-2021 03:33 م

فوائد مذهلة لـ اللب السوري

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الوكيل الإخباري _ يعد اللب السوري أو ما يعرف بعباد الشمس أحد أنواع المكسرات وأكثرها قدماً، والذي يفضله الكثير من الاشخاص ، اذ انه يحتوي على فوائد عديدة للصحة ، ابرزها :

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-يقوي المناعة

 

-يساعد على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

 

-يساعد بعض الأشخاص في الإقلاع عن التدخين

 

-يحتوي على نسبة عالية من الدهون معظمها غير مشبعة

 

- يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة.

- يساعد الألياف في الحفاظ على حركة الأمعاء بسلاسة

 

- يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي مثل انشقاق العمود الفقري وقصور الدماغ

 

- يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة

 

- يمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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