فوائد مذهلة لـ اللب السوري

الوكيل الإخباري _ يعد اللب السوري أو ما يعرف بعباد الشمس أحد أنواع المكسرات وأكثرها قدماً، والذي يفضله الكثير من الاشخاص ، اذ انه يحتوي على فوائد عديدة للصحة ، ابرزها :

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-يقوي المناعة

-يساعد على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

-يساعد بعض الأشخاص في الإقلاع عن التدخين

-يحتوي على نسبة عالية من الدهون معظمها غير مشبعة

- يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة.



- يساعد الألياف في الحفاظ على حركة الأمعاء بسلاسة

- يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي مثل انشقاق العمود الفقري وقصور الدماغ

- يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة

- يمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

المصدر : الإمارات نيوز







