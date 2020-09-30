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الأربعاء، 30-09-2020 10:36 ص

فوائد مذهلة لقشر الرمان لحرق دهون الجسم

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الوكيل الاخباري - يحتوي قشر الرمان على الكثير من الخصائص المفيدة ومنها أنه يساعد على حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة ونحت القوام.

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لكن من المهم استخدامه في موازاة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولهذا ننصح بتطبيق وصفة مفيدة تحتوي عليه.


ويحتاج هذا إلى كوب من الماء، ملعقة طعام من قشر الرمان المجفف والمطحون، ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون، القليل من الشاي الأخضر المجفف.


يوضع الماء على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه الشاي الاخضر وقشر الرمان والزنجبيل. يترك الخليط على نار هادئة لمدة 3 إلى 4 دقائق. يتم نزعه عنها وتصفية الخلاصة. تضاف إليها بضعة أوراق نعناع.

ومن أجل الاستفادة منها من الضروري الحرص على شربها في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل موعد الفطور. فهذا يساعد على التخلص من الدهون الضارة وخصوصاً تلك التي تتجمع في مناطق البطن والخاصرتين. لكن يجب التنبه إلى اهمية استشارة الاختصاصيين قبل تطبيق أي وصفة وإن كانت طبيعية منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.

 

 

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