الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

المجلس القضائي ينفي حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

تراجع أسعار الذهب عالميا

الضمان توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة

حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الخميس، 03-06-2021 02:33 م

فوائد مذهلة لكثرة شرب الماء قد تحميك من أمراض عديدة

1150787_w980h638c1cx628cy628


الوكيل الاخباري - كشف خبير تغذية مصري أن كثرة شرب الماء تساعد في الحفاظ على صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض.

اضافة اعلان

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، أن كثرة شرب الماء تساعد في تقليل الوزن، حيث يؤدي الماء إلى فقدان الشهية، ويمنح الشخص شعورا بامتلاء المعدة بشكل نسبي.

 

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الإكثار من شرب الماء يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وأشار إلى أن دراسة أمريكية خلصت إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب ماء بشكل يومي تراجعت فرص إصابتهم بالنوبات القلبية بنسبة 41% خلال فترة الدراسة، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين شربوا أقل من كوبين.

ولفت خبير التغذية إلى أن شرب كمية قليلة من الماء غالبا ما يكون سبب الإصابة بالصداع، حيث يشعر الجسم بالجفاف وهو ما يسبب الشعور بآلام في الرأس.

فائدة أخرى للإكثار من شرب الماء وهي تفتيح البشرة ومنحها سمات المظهر المشرق والصحي، الأمر الذي يعزز صحة البشرة ويحافظ على نضارتها وجمالها.

وأوضح دياب أن شرب الماء يساعد الجسم أيضا في التخلص من السموم والفضلات، لاسيما شربه على معدة فارغة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_8_12_17_42_25_952

علامة في العين تدل على الاصابة بمرض السرطان

YemenShabab2020-06-25-05-47-25-325067

9 فوائد غير متوقعة لتناول الآيس كريم

istock-1036734486-1-1024x683

طرق سهلة للتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات

على مرضى السكري إجراء فحوصات الكلى مرة كل سنة -(د ب ا)

أعراض خطيرة تشير للإصابة بمرض السكري من النوع 2

unnamed

الكشف عن أعراض مرض خطير يزورنا ليلاً

254076-diabetes-post

إقتناء جهاز لفحص الأوكسجين في الدم ضروري بهذه الحالة

أخبار متعلقة
d8afd988d8b1d982-d985d8a7d8a1

6 فوائد صحية لشرب الماء من وعاء فخاري

9999117800

اكتشاف علاج جديد وفعال لنقص فيتامين D.. قد يشفي من عدة أمراض

6440716-1693233654

مشروبات تتسبب ببروز سرطان القولون.. تجنّبوها

db02cb0e-1d8d-4a6c-8b00-192bace47b0b

ماذا يحدث لجسمك إذا بدأت صباحك بشرب شاي ورق الغار؟

277407_Large_20141022115741_20

لمحاربة الالتهاب.. خبراء يكشفون أفضل طريقة لتجفيف الجسم بعد الاستحمام

234210_3d8

كيف تتعافى من الصدمات النفسية بعد فقدان شخص عزيز؟