فوائد مذهلة للماء الساخن في علاج الأمراض!

الوكيل الاخباري - يشتهر الآسيويون بطول العمر والصحة. ربما يتعلق الأمر بالطب التقليدي، الذي يعود تاريخه إلى زمن بعيد.

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لا يزال الصينيون يؤمنون بقوة الشفاء من الماء الدافئ ويلجؤون إليها لعلاج الأمراض المختلفة. الاستحمام بماء ساخن وضمادة دافئة أو كوب من الشاي يفيد صحتك. وفي العديد من الأماكن العامة، توجد أيضًا غلايات خاصة بها ماء مغلي، يمكن للجميع أن يسكبوا كوبًا منها.



لفترة طويلة، تم استخدام الماء الساخن في الصين كإجراء وقائي ضد مجموعة متنوعة من الأمراض. غالبًا ما يستحم سكان الصين، ويقومون بحمامات القدمين، ويستخدمون كمادات دافئة، وبالطبع يشربون الشاي والماء الدافئ. أصبحت هذه الطقوس الصغيرة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من الصينيين، وفقا لموقع "تشيمبيون".

ما سر هذا وهل هناك أدلة علمية على فوائد الماء الدافئ؟



- تحسين الدورة الدموية:

وفقًا للطب الصيني، فإن الماء الساخن مفيد لتوسع الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك، تتحسن الدورة الدموية. وهذا ما تؤكده الدراسات العلمية أيضًا، فقد وجد علماء من الهند أن الاستحمام في الماء الدافئ و 15 دقيقة في الساونا بدرجة حرارة 60 درجة مئوية له تأثير إيجابي على عمل الجهاز القلبي الوعائي.



- تسريع عملية التمثيل الغذائي:

يعتقد أن شرب الماء الساخن يحفز إفراز الهرمونات وكذلك يسرع عملية التمثيل الغذائي. وهذا بدوره يعزز التخلص من السموم والمواد الضارة من الجسم.

وفقا لدراسة ألمانية، فإن 500 مل من الماء قبل الوجبة "يسرع" عملية التمثيل الغذائي بنسبة 30%. وإذا تم تسخينه إلى 98.6 درجة مئوية - بنسبة 40%.



- حرق السعرات الحرارية:

الحمام الساخن لا يساعد فقط على الاسترخاء والراحة بعد يوم شاق. بمساعدته، يمكن التخلص من السعرات الحرارية التي ظهرت خلال اليوم. في إطار دراسة، اتضح أن ساعة واحدة من في المياه الساخنة تحرق 130 سعرة حرارية - سيتم الحصول على نفس التأثير من المشي لمدة نصف ساعة. بالإضافة إلى ذلك، لديها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم: كان المؤشر لدى المشاركون في التجربة الذين استحموا بالماء الساخن في اليوم التالي أقل بنسبة 10% مقارنة بالباقي.



- تساعد في نزلات البرد:

في الصين، يُعتقد أن العديد من الأمراض مرتبطة على وجه التحديد بانخفاض درجة حرارة الجسم، ولا يساعد الماء الساخن في الوقاية منها فحسب، بل يساعد أيضًا في علاجها. أظهرت الأبحاث العلمية أن شرب السوائل الدافئة له تأثير إيجابي على الجهاز التنفسي ويعزز إخراج المخاط والبلغم بشكل أسرع في حالة الإصابة بالبرد.



- يخفف الآلام:

وفقًا للطب الصيني، يمكن أن تساعد كمادات التدفئة في تخفيف الألم، مثل تقلصات الدورة الشهرية. يُعتقد أن الحرارة تنشط الدورة الدموية وتزيل الدم الراكد وتنظم تدفق الطاقة.



- تخفيف التوتر:

يُعتقد أن شرب الماء الساخن أو الاستحمام به يمكن أن يساعد في تخفيف التعب. يؤكد العلماء أيضًا أن حمامات القدم الساخنة تساعد في مكافحة التعب والتوتر والأرق والقلق. بسبب تأثير الاحترار، تتمدد الأوعية في الساقين، ويرتفع ضغط الدم، ويتلقى الدماغ المزيد من الأكسجين.

سبوتنيك