فواكه عليك تجنبها لخسارة الوزن بنجاح

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية مفيدة ، وعادة ما تدخل الفاكهة في النظام لكونها مفيدة وصحية، إلا أنه يجب تجنب بعضا منها لاحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية ، تعرف ابرز انواع الفاكهة التي يجب تجنبها خلال محاولة إنقاص الوزن :

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الأفوكادو

العنب



الفواكه المجففة



الموز



مانجو



المصدر : سبوتنيك

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