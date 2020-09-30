فواكه عليك تجنبها لخسارة الوزن بنجاح

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية مفيدة ، وعادة ما تدخل الفاكهة في النظام لكونها مفيدة وصحية، إلا أنه يجب تجنب بعضا منها لاحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية ، تعرف ابرز انواع الفاكهة التي يجب تجنبها خلال محاولة إنقاص الوزن :
الأفوكادو
العنب
الفواكه المجففة
الموز
مانجو
المصدر : سبوتنيك اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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