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الأربعاء، 30-09-2020 12:33 م

فواكه عليك تجنبها لخسارة الوزن بنجاح

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي من خلال اتباع انظمة غذائية مفيدة ، وعادة ما تدخل الفاكهة في النظام لكونها مفيدة وصحية، إلا أنه يجب تجنب بعضا منها لاحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية ، تعرف ابرز انواع الفاكهة التي يجب تجنبها خلال محاولة إنقاص الوزن :

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الأفوكادو

 

العنب


الفواكه المجففة

الموز


مانجو

 

المصدر : سبوتنيك 

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