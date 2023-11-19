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الأحد، 19-11-2023 04:38 م

في الثلاجة أم الدرج- ما أفضل مكان لتخزين الأدوية؟

cold-drugs


الوكيل الإخباري - يميل البعض إلى تخزين الأدوية في أماكن مختلفة داخل المنزل، مثل الثلاجة أو الدرج أو داخل خزانة الحمام، لكن ما أفضل مكان لتخزين الدواء؟

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أفضل مكان لتخزين الأدوية
يجب العلم بأن الحرارة وضوء الشمس والرطوبة قد تؤدي إلى تلف الدواء، وبالتالي يجب تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف، على سبيل المثال، يمكن تخزينها في درج خزانة الملابس أو خزانة المطبخ بعيدًا عن الغاز والحوض وأي أجهزة ساخنة.


يمكن أيضًا وضع الدواء في علبة تخزين أو على رف أو فوق خزانة، لكن يحظر تخزين الدواء في خزانة الحمام، لأن الحرارة والرطوبة الناتجة عن الاستحمام والحوض قد تسبب تلف الدواء، بمعنى أنه يمكن أن تصبح الأدوية أقل فعالية أو تفسد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.


تتلف الحبوب والكبسولات بسهولة بسبب الحرارة والرطوبة، وتتحلل أقراص الأسبرين إلى الخل وحمض الساليسيليك، ما يهيج المعدة.


ويُراعى الاحتفاظ دائمًا بالدواء في عبوته الأصلية، وعدم الاحتفاظ بالشريط بمفرده دون العلبة، مع قراءة طريقة تخزين الدواء الموجودة في النشرة.


هل يمكن تخزين الأدوية في الثلاجة؟
في بعض الأحيان، يمكن تخزين الأدوية في الثلاجة، وذلك فقط في حالة كانت نشرة الدواء مدون عليها عبارة "يحفظ في الثلاجة"، حيث يجب وضع الدواء المعلق، مثل المضادات الحيوية، في الثلاجة وليس الفريزر حتى لا تتجمد.

 

الكونسلتو 

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