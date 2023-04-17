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الإثنين، 17-04-2023 09:37 ص

في دقائق .. 3 طرق فعالة لخفض السكر فورًا

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الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع السكر في الدم من المشكلات الصحية التي قد ينتج عنها العديد من المضاعفات غير المرغوب فيها، وفي بعض الأحيان، قد يهدد حياة المريض.

نستعرض في السطور التالية طرق سريعة وبسيطة تعمل على خفض سكر الدم على الفور بشكل واضح، حسبما نشر موقع "Very Well Health".

1- تناول الأدوية التي فات موعدها
من الممكن أن يؤدي عدم تناول الجرعات في موعدها إلى ارتفاع سكر الدم بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة، يجب تناول الدواء سريعًا فور ارتفاع السكر وتذكر موعد الجرعة.

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2- المشي والنشاط البدني
يعتبر المشي من أسرع الطرق التي تساهم في خفض السكر في الدم دون الحاجة إلى تناول الأدوية، لأن النشاط البدني بشكل عام يقلل مقاومة الأنسولين ويساعد الجسم على تحويل الجلوكوز إلى طاقة، ومن ثم ينخفض السكر على الفور، ويدوم ذلك لمدة 24 ساعة وأكثر.


3- شرب كمية كبيرة من المياه
يساعد شرب كمية كبيرة من المياه على تعزيز قدرة الكلى على طرد السكريات عبر البول، ومن ثم تنخفض مستويات السكر في الدم مرة أخرى، مع العلم بأن هذه الطريقة تأخذ وقتًا أطول نسبيًا مقارنة بالمشي وتناول الجرعات الفائتة من الدواء.


متى تتوجه للطوارئ فورًا؟


يجب التوجه للطوارئ على الفور في حال ظهور بعض العلامات التي تستدعي ذلك، وتشمل ما يلي:


-الشعور بالتعب الشديد أو ألم البطن.


-التنفس بشكل أسرع من الطبيعي.


-زيادة معدل ضربات القلب عن الطبيعي.


-صعوبة التركيز والانتباه.


-ظهور رائحة فم تشبه رائحة الفواكه.


-ارتفاع قراءات السكر في الدم لأكثر من 300 ملليجرام\ ديسيلتر.


-استمرار ارتفاع قراءات سكر الدم لأكثر من 180 ملليجرام\ديسيلتر لمدة أسبوع.


-كثرة التبول عن الطبيعي.

 

الكونسلتو الطبي

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