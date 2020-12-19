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السبت، 19-12-2020 04:35 م

قبل حدوثها بأيام .. ابتكار جهاز يتنبأ بنوبات الصرع

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الوكيل الاخباري - طور باحثون أمريكيون، جهازا يمكنه أن يتنبأ بنوبات الصرع قبل عدة أيام من حدوثها.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء الأعصاب في جامعة كاليفورنيا كشفوا أن الجهاز يمكنه تحذير المرضى عند اكتشاف موجة غير عادية من النشاط الكهربائي في الدماغ، والتي غالبا ما تكون مقدمة للتشنجات أو الهلوسة أو فقدان الوعي.


وأضافت الصحيفة أن يتصل الجهاز بقطب كهربائي مغمور في عمق الدماغ، والذي يلتقط الإشارات الكهربائية من المخ. كما يراقب الجهاز نشاط الدماغ باستمرار وهو قادر أيضا على إرسال نبضاته الكهربائية الخاصة إلى الدماغ.


وقال الدكتور المشرف على الدراسة فيكرام راو "على مدار أربعين عامًا، ركزت الجهود المبذولة للتنبؤ بالنوبات على تطوير أنظمة الإنذار المبكر، والتي في أحسن الأحوال يمكن أن تعطي المرضى تحذيرات قبل حدوث النوبة ببضع ثوانٍ أو دقائق''.

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أي شخص من التنبؤ بالنوبات بشكل موثوق قبل عدة أيام ، مما قد يسمح حقًا للناس بالبدء في التخطيط لحياتهم عندما يكونون في خطر مرتفع أو منخفض".


وقام فريق البحث بتتبع سجلات بعض المرضى لمدة عشر سنوات وعرفوا متى تعرضوا لنوبات صرع، والتي ثبت أنها غالبًا ما تحدث بعد نوبات من "تهيج الدماغ"، في محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام التنبؤات الخاصة بنشاط المخ غير الطبيعي للتنبؤ بالنوبات.


 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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