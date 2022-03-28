كربوهيدرات عليك تناولها لتحسين ضغط الدم

الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون مرض ارتفاع ضغط الدم، ما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فعندما يتم تشخيص مريض بارتفاع ضغط الدم، تكون النصيحة الأولى للنظام الغذائي هي الحد من استهلاك الصوديوم.

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7 كربوهيدرات يجب عليك تناولها لتحسين ضغط الدم

في حين أن معظم الفواكه والحبوب الكاملة، وغيرها من خيارات الكربوهيدرات المفيدة لك، تعد إضافة رائعة لنظامك الغذائي الصديق لضغط الدم، إلا أن هناك بعض الخيارات المحددة التي تقدم فوائد فريدة، وتجعلها من أفضل الكربوهيدرات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، منها ما يلي:



1 . الموز

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، وهو أحد أفضل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، التي يمكن تناولها لدعم ضغط الدم الصحي.



2 . البقوليات

تقدم البقوليات بعض الكربوهيدرات الطبيعية جنبًا إلى جنب مع البروتين النباتي ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم الصحي الداعم لضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان، وغير القابلة للذوبان، في دعم التحكم في ضغط الدم.



3 . الزبادي

يساعد الزبادي في دعم ضغط الدم، حيث يحتوي على تريفيكتا من المعادن الصحية الداعمة لضغط الدم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.



4 . التمر

يمكن أن يكون التمر حلاً مثالياً للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على بعض الحلوى دون إضافة سكر، وكمكافأة إضافية، فإن تناول هذه الفاكهة يمكن أن يدعم ضغط الدم الصحي، حيث يوفر الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي هي مصدر للكربوهيدرات.



5 . الشوفان

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، هي أفضل الخيارات لدعم ضغط الدم الصحي، حيث تحتوي الحبوب الكاملة على: النخالة والسويداء والبذرة، ما يمنح هذه الأطعمة ميزة غذائية، بالإضافة إلى المزيد من الألياف والفيتامينات والمعادن، التي تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



6 . التوت البري

قد تؤدي إضافة كوب من التوت البري إلى نظامك الغذائي اليومي إلى أكثر من مجرد تقديم دفعة لذيذة دون سكر، فإن تناول حوالي كوب واحد من التوت البري يومياً قد يساعد في تقليل ضغط الدم الانقباضي، حيث يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية والصحة العامة.



7 . عصير البرتقال

تناول كوب من عصير البرتقال يمكن أن يفيدك أكثر بكثير من دعم جهاز المناعة، حيث إنه مصدر طبيعي للبوتاسيوم أحد المعادن البارزة في نظام داش الغذائي، وتحتوي ثمار الحمضيات على مضاد للأكسدة يسمى "هسبريدين"، يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

زهرة الخليج