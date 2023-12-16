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السبت، 16-12-2023 10:25 ص

كسر عنق الفخذ خطر على المسنين

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الوكيل الإخباري - وأوضحت عيادة جراحة العظام والصدمات والجراحة الترميمية بمستشفى مارينهوسبيتال في ألمانيا أن عظم الفخذ هو أطول وأقوى عظم في الجسم، ويشكل رأسه الكروي، والذي يُسمى أيضاً رأس الفخذ، مفصل الورك مع عظم الحوض، علماً بأن عنق الفخذ جزء عظم الفخذ، الذي يتصل مباشرة برأس الفخذ.

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كبار السن أكثر عرضة
وأضافت العيادة أن الكسر يحدث غالباً بعد السقوط أو التعرض لحوادث سير، مشيرة إلى أن كبار السن يمثلون الفئة الأكثر عرضة له، بسبب انخفاض الكتلة العضلية، وكثافة العظام مع التقدم في العمر.
كما تعد النساء عند انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة به من الرجال، بسبب تراجع هرمون الإستروجين لديهن، علماً أنه يحول دون ضمور العظام.


أعراض الكسر
ويمكن الاستدلال على الإصابة بكسر عنق الفخذ من خلال الأعراض التالية:
- ألم الورك.
- محدودية الحركة في مفصل الورك.
- كدمات وتورم في مفصل الورك.
- يتم تقصير الساق وتحويلها إلى الخارج.
- تعذر رفع الساق بشكل فعال والتحميل عليها.
وشددت العيادة على العلاج فور ملاحظة الأعراض، لأن أكثر من 10% من المرضى يموتون في الأيام الثلاثين بعد التعرض للكسر، و يصل إلى 20% من المرضى طريحي الفراش أو على الأقل ضعافاً، ويتعين بعد ذلك الاعتناء بهم في المنزل، في حين يستعيد 40 إلى 60 % فقط منهم مستوى الحركة، الذي كانوا يتمتعون به سابقاً، بعد الكسر في عنق الفخذ.

 

سبل الوقاية
وللوقاية من كسر عنق الفخذ، على كبار السن تقوية العظام بالتغذية السليمة الغنية بالكالسيوم مثل اللبن، ومنتجات الألبان، والخضروات الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، وإمداد الجسم بفيتامين "د"، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.


ولهذا الغرض يجب التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف، ما يساعد الجسم على إنتاج فيتامين "د".


ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، خاصة تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، فضلاً عن الإقلال من الكافيين والإقلاع عن التدخين.

 

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