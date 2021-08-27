الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 01:29 م

كيفية استهلاك الزيت المكرر بشكل آمن!

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الوكيل الاخباري - يعتمد البعض على الزيت المكرر للاستخدام في أغراض المطبخ المتعددة، بالرغم من تحذير الأطباء من الاستخدام المتعدد للزيت المكرر وخطره على الصحة العامة.

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وحددت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا لموقع "ميديك فوريوم" الطبي مقدار الزيت المكرر الذي يمكن تناوله دون خوف على الصحة.

 

وتؤكد كروغلوفا أن "المعدل الآمن" هو كمية صغيرة جدا وتبلغ حوالي من 3-4 ملاعق صغيرة من الزيت المكرر يوميا، ويقتصر المقدار في حالة زيادة الوزن على 2-3 ملاعق كبيرة.

وتحذر كروغلوفا من أن هناك بعض الحالات التي لا ينبغي للمرء أن يأكل فيها طعاما مقليا بالزيت أو أي منتج آخر يحتوي على دهون مثل حالات: تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، المرحلة الحادة من مرض الحصوات، وحالة التهاب البنكرياس الحاد.


وأثبتت الدراسات أن الزيت المكرر يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتحولة التي تتراكم في الجسم، ومع مرور الوقت، تؤدي زيادة هذه المواد إلى تطور أمراض مختلفة مثل السرطان، كما أكدت الأبحاث أن الزيت الأكثر استخداما هو زيت عباد الشمس المكرر، يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة، وهو الأقل مقاومة للحرارة، بالإضافة إلى أنه يتأكسد بسرعة ويمكن أن يطلق الجذور الحرة الضارة أثناء الطهي، وخاصة إذا تم استخدامه عدة مرات.


ونصح الخبراء باستخدام زيت الزيتون عالي الجودة، والمعصور على البارد، لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، والتي تجنب تراكم السموم المنشطة للخلايا السرطانية في الجسم.

 

سبوتنيك

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