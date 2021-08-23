الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

اندلاع 9 حرائق في غلاف غزة

البلقاء التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من مدرس

البيئة والزراعة توقعان 17 اتفاقية تعاون

تحسن طفيف على نسبة إشغال فنادق البترا

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الرفاعي: من المبكر الحديث عن نتائج اجتماعات اللجنة الملكية

شركس : الاردن قضى على مرض الجدري

انطلاق قمة تجمع الملك والرئيس الروسي

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 36% خلال الشهر الماضي

دول تبدأ باستلام مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي

الإثنين، 23-08-2021 03:49 م

كيفية التعامل مع ترهلات الجلد بعد خسارة الوزن

840420p2902EDNmain181flabby1


الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن تظهر بوضوح الترهّلات الجلدية بعد فقدان الكثير من الكيلوغرامات الزائدة، خاصة إذا تعدّى مؤشر كتلة الجسم (BMI) الرقم 35، ولكن باتّباع النصائح التالية يمكن التحكم في مسار تلك الترهّلات المزعجة، والحدّ منها قدر الإمكان.

بعيداً من العمليات الجراحية وشدّ الترهلات الزائدة، فإن الحلّ الأمثل يكون بممارسة الرياضة بانتظام ولو بحركات بسيطة أو من خلال المشي، فالرياضة تجعل العضلات مشدودة، وبالتالي يخفّ أثر ترهّل الجلد.

اضافة اعلان


كما أن استخدام كريمات شدّ الجلد يساعد أيضاً، لأنها تحتوي على مادة الريتينويد، وهي من مشتقات الفيتامين (أ) وينصح أطباء التجميل بشرب كمية كبيرة من الماء وباستخدام الكريمات التي تحتوي على هذه المادة لشد الجلد وتخفيف الترهلات، سواء تلك الناتجة من خسارة الوزن أو التقدّم في العمر.


وينصح الأطباء أيضاً بضرورة تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، وينطبق هذا الأمر على من يريد خسارة الوزن، خاصة إذا تخطّت المرأة سنّ الثلاثين، ذلك أن الجسم يبدأ بفقد الكثير من عناصره التي يجب تعويضها من عناصر خارجية مثل أقراص الفيتامين (ج)، وهذا أمر مهم لا يجب التغاضي عنه، لأنه يساعد الجلد على الاحتفاظ بكامل قوّته وبالتوازن اللازم لحماية نفسه.

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mother-1-144

احتياجات أساسية لطفلك من أجل تنشئة صحية سليمة

349

حالات تستوجب استشارة طبيب الأطفال

أعراض_التهاب_الغدد_اللمفاوية_تحت_الفك

أسباب انتفاخ الغدد

tafaole280819

خبراء : التفاؤل يطيل العمر

4-14

أعراض تأثيرات الجو الحار على الحالة النفسية

قرقرة-المعدة-صوت-البطن-علاج-اسباب

الأسباب المرضية لأصوات الأمعاء في البطن

أخبار متعلقة
bI2gw

نصائح للعودة إلى حياتك الطبيعية بعد الولادة

2018_11_6_16_13_44_823

طرق التخلص من البثور التي تظهر تحت الجلد

135-160443-apnea-sleep-heart-disease_700x400

توصيات صحية لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم

شفه

7 نصائح للسيطرة على التهاب الجلد حول الفم