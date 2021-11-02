الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

سعد جابر رئيساً لاتحاد الملاكمة

وزارة العمل لـ الوكيل : نتابع حادثة وفاة فتاة بعد تعرضها للاهانة من قبل رئيسها في العمل

توقعات بارتفاع مبيعات المطاعم 50% عقب السماح بالاراجيل

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

تربية عجلون تكرم مديرات مدارس ولجنة مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

350 ألف دولار تمويل من الولايات المتحدة لترميم آثار أم قيس

احالة عطاء تنفيذ توسعة محطة تنقية السلط بقيمة 29 مليون يورو

مواطنون يطالبون بفتح حدائق في عمان أمام المواطنين

التنمية الاجتماعية تضبط 1064 متسولا خلال الشهر الماضي

الثلاثاء، 02-11-2021 02:28 م

كيفية الوقاية من سرطان الرئة

يتم علاج سرطان الرئة بالجراحة والعلاجات الكيميائية والدوائية


الوكيل الإخباري - يتكاتف العالم خلال شهر نوفمبر من كل عام، للتوعية بمرض سرطان الرئة الذي يُعدَ السبب الأول للوفيات حول العالم بين النساء والرجال على حد سواء، بحيث يتوفى الناس من جراء الإصابة بسرطان الرئة أكثر مما يحصده سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد الليمفاوية مجتمعين.

اضافة اعلان

يعمد الأطباء لتقسيم سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين هما:

1- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة : يسمى أيضاً الورم الخبيث، يظهر في معظم الحالات عند المدخنين بكثرة فقط، وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
2- سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة: وهو إسم عام وشامل لأنواع عديدة من سرطانات الرئة التي تتصرف بشكل متماثل، ويشمل سرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغُديّ، والسرطانة كبيرة الخلايا.

 

وتشمل أعراض سرطان الرئة ما يلي:

1 - السعال المستجد الذي يظهر ولا يختفي.
2 - تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين.
3 - سعال مصحوب ببلغم دمويّ حتى لو كان قليلًا جدًا.
4 - ضيق التنفس وأوجاع الصدر.
5 - بحة الصوت.
6 - متلازمة بانكوست التي تتمثل بأوجاع في منطقة الكتف وما حولها نتيجة ضغط الورم على الأعصاب.
7 - متلازمة الوريد الأجوف العلوي، وهي حالة الشعور بالإمتلاء في الرأس وضيق في النفس، وبروز في الأوردة في الصدر، ووذمة في الوجه.

 

على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة ومؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، إلا أنه بالإمكان تقليل خطر الإصابة في حال اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.

1 - الإقلاع عن التدخين بصورة دائمة وتجنب التدخين السلبي.
2 - إجراء فحوصات للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل.
3 - تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.
4 - الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_8_18_13_39_34_959

لماذا يعاني مريض السكر من الحكة وكيف يتخلص منها؟

image56454544454

علماء يكتشفون خلية عصبية جديدة في شبكية العين

7355777e-f589-4f7b-a101-dc40a37fb297_16x9_600x338

دراسة علمية تكتشف سر النوم العميق

1045863988_0_156_2650_1590_1000x541_80_0_0_9fcb1afe1819426c2825e31853f513d4

طرق للتخلص من رائحة الفم الكريهة

1558781921-heat_food_in_a_microwave

خطر داهم.. مواد وأطعمة لا يجوز وضعها في الميكرويف

sick_tired_gym_main

تناول الكافيين قبل التمرين الرياضية يسبب جلطات الدم

أخبار متعلقة
60a64b71423604082c01daac

عناصر غذائية يجب الحذر منها عند الإصابة بـ نزلة برد

shutterstock_526101595-scaled

تحديد عارض غير معروف سابقا في تشخيص سرطان الرئة المميت

How-Serious-Is-Foot-Pain-Caused-by-Sciatica

أعراض على القدم تدل على سرطان الرئة