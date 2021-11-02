كيفية الوقاية من سرطان الرئة

الوكيل الإخباري - يتكاتف العالم خلال شهر نوفمبر من كل عام، للتوعية بمرض سرطان الرئة الذي يُعدَ السبب الأول للوفيات حول العالم بين النساء والرجال على حد سواء، بحيث يتوفى الناس من جراء الإصابة بسرطان الرئة أكثر مما يحصده سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد الليمفاوية مجتمعين.





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يعمد الأطباء لتقسيم سرطان الرئة إلى نوعين رئيسيين هما:



1- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة : يسمى أيضاً الورم الخبيث، يظهر في معظم الحالات عند المدخنين بكثرة فقط، وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

2- سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة: وهو إسم عام وشامل لأنواع عديدة من سرطانات الرئة التي تتصرف بشكل متماثل، ويشمل سرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغُديّ، والسرطانة كبيرة الخلايا.

وتشمل أعراض سرطان الرئة ما يلي:



1 - السعال المستجد الذي يظهر ولا يختفي.

2 - تغيّرات في السعال المزمن القائم أو في سعال المدخنين.

3 - سعال مصحوب ببلغم دمويّ حتى لو كان قليلًا جدًا.

4 - ضيق التنفس وأوجاع الصدر.

5 - بحة الصوت.

6 - متلازمة بانكوست التي تتمثل بأوجاع في منطقة الكتف وما حولها نتيجة ضغط الورم على الأعصاب.

7 - متلازمة الوريد الأجوف العلوي، وهي حالة الشعور بالإمتلاء في الرأس وضيق في النفس، وبروز في الأوردة في الصدر، ووذمة في الوجه.

على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة ومؤكدة للوقاية من سرطان الرئة، إلا أنه بالإمكان تقليل خطر الإصابة في حال اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية.





1 - الإقلاع عن التدخين بصورة دائمة وتجنب التدخين السلبي.

2 - إجراء فحوصات للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل.

3 - تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل.

4 - الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه.

المصدر - هي

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