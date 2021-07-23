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الجمعة، 23-07-2021 10:25 ص

كيفية تحديد الفيتامينات التي يحتاجها جسمك

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الوكيل الاخباري - قالت كسينيا سيليزنيفا، خبيرة التغذية الروسية أنه يمكنك معرفة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم من خلال تحليل فحص الدم، على الأقل مرة واحدة في السنة، من الضروري تحليل الدم لجميع مجموعات الفيتامينات.

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وقالت لوكالة "برايم": "على سبيل المثال، سيظهر التحليل أن الجسم مزود بمعظم الفيتامينات، ولكن يوجد نقص في واحد أو اثنين. وهذا يعني أنه يجب تناول هذين النوعين، وليس بشكل وقائي، ولكن بجرعة علاجية عالية أعلى من الجرعات اليومية المعتادة، ولذلك، فمن الأفضل ألا تتناول مجموعة فيتامينات ومعادن كاملة، بل فيتامينات معينة يحتاجها الجسم".


تشير سيليزنيفا إلى أنه قد لا يظهر النقص بأي شكل من الأشكال لفترة طويلة: قد لا يكون لدى الشخص أعراض محددة تجعل المرء يفكر في نقص فيتامين معين.

 

سبوتنيك

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