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السبت، 25-09-2021 03:11 م

كيفية علاج الكيس الدهني بالعين

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الوكيل الإخباري - وتظهر الأكياس الدهنية في العين على شكل كتل حمراء مؤلمة على حافة الجفن، وعادة ما تكون عند التقاء الرموش بالغطاء. فيما تسبب البكتيريا أو انسداد الغدد الدهنية للجفن الإصابة بالكيس الدهني في العين.

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أنواع الأكياس الدهنية بالعين

1 - Styes : وهي أكثر أنواع الأكياس الدهنية بالعين شيوعاً، وتحدث عندما تدخل البكتيريا إلى الغدد الدهنية في الجفون، وتكون عبارة عن نتوء أحمر دائري يظهر بالقرب من الرموش.
ويمكن أن يجعل هذا الكيس الدهني جفنك ملتهباً وحساساً للضوء، وعادة ما يستغرق تكوينه بضعة أيام، وقد يكون لديك أكثر من كيس في كل مرة يظهر فيها في العين.
2 - Chalazion: وهو آفة التهابية تحدث عندما تُسدّ الغدد المنتجة للدهون أو الغدة الدمعية في الجفون، وعادة ما ينمو هذا الكيس الدهني على الجفن، ويكون غير مؤلم في معظم الحالات، ولكنه يمكن أن يتداخل مع الرؤية اعتماداً على مكان نموه ومدى حجمه.
3 - Xanthelasma: وهي نتوءات صفراء غير ضارة تحدث عندما تتراكم بعض الدهون تحت الجلد، وتميل هذه النتوءات إلى الظهور عند كبار السن، وفي بعض الحالات، تشير إلى ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم.

 

علاج الكيس الدهني بالعين

 

 1- عدم محاولة الضغط على الكيس الدهني، إذ يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالعدوى ويمكن أن ينقل البكتيريا إلى العين الأخرى.

 

2- يمكن علاج الدمل في المنزل عن طريق الكمادات الدافئة عليه لمدة 10 دقائق حتى أربع مرات في اليوم. فالحرارة والضغط بالكمادات الدافئة تساعد على تصريف الكيس الدهني وتخفيف الانسداد في الغدة الدهنية والمساعدة في الشفاء.

 

ففي حال كان الكيس الدهني يحتاج إلى تدخل طبي، فقد يلجأ الطبيب إلى ثقبه لتصريف السائل بداخله، وإذا كنت تعانين من كيس دهني دائم على الجفن ولا يختفي، فقد يصف لك الطبيب مضاداً حيوياً على شكل مرهم لتطبيقه على الجفن.
وقد تكون الجراحة خياراً إذا كان لديك كيس دهني كبير الحجم، فقد يصف الطبيب قطرات من مضادّ حيوي للعين قبل الجراحة وبعدها لعلاج العدوى أو الوقاية منها.

 

المصدر - سيدتي 

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