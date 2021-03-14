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الأحد، 14-03-2021 08:40 م

كيف تحمي نفسك من الإصابة بأمراض الكلى؟

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الوكيل الاخباري - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لتفادي مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.

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وقالت أخصائية التغذية سوسن وزّان جبري إن أمراض الكلى شائعة ويمكن أن تصيب أي شخص ولا يوجد علاج لها، وأوضحت جبري أن هناك عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، والتي جاءت كالتالي:


- الحفاظ على اللياقة بالبقاء نشيطا، حيث ينبغي أن تظل في حالة حركة من أجل صحة الكلى.

- ينبغي الالتزام بنظام غذائي صحي، من أجل الحفاظ على وزن مثالي لجسمك.
- ينصح بالتقليل من تناول الملح، فكمية الصوديوم الموصى بها هي ملعقة صغيرة في اليوم. 
- يُنصح بفحص وضبط نسبة السكر في الدم، وكذلك فحص وضبط ضغط الدم.
- يُنصح بتناول كمية مناسبة من السوائل، وهو ما يقدر بنحو لترين في اليوم للشخص السليم.
- تجنب التدخين الذي يتسبب في إبطاء تدفق الدم إلى الكلى، ما يقلل من قدرتها على العمل بشكل طبيعي.

 

سبوتنيك

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