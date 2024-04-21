الأحد 21-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

بدء صرف رواتب موظفي القطاع العام اعتبارا من اليوم

الخدمات الطبية تعلن عن شواغر للأطباء بتخصص "الطب الوقائي" - رابط

جوتيك ومؤسسات قطاع الطاقة يغرسون 300 شجرة حرجية

لبيد: الجيش وقادته أول المتضررين من فشل الحكومة الإسرائيلية

المملكة تستورد 74 ألف جهاز "تابلت" خلال 4 أشهر

سانا: اندلاع حريق في خط نقل النفط الخام شرقي الفرقلس بسوريا

أكثر من 6000 زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع

اتفاقية لتوفير 200 فرصة عمل- تفاصيل

الغذاء والدواء .. تحذير هام من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة - اسماء

الأحد، 21-04-2024 01:02 م

كيف يمكن تحويل المنزل إلى بيئة آمنة للأطفال

iStock_3455184_4x3


الوكيل الإخباري - أوردت جميعة جودة الأثاث الألمانية نصائح وإرشادات تجعل المنزل بيئة آمنة للأطفال، للعب والركض دون التعرض لأي مخاطر.

وأشارت الجمعية إلى أن الأطفال يستخدمون قطع الأثاث بطريقة لا يتخيلها البالغون، حيث تتحول المراتب في المنزل إلى لعبة الترامبولين، وتصبح محتويات الأدراج بمثابة صندوق الكنز، والأرفف برجاً للتسلق.

اضافة اعلان

 

تأمين الأدراج والأرفف العالي
حذر يوخن فينيغ، المدير التنفيذي للجمعية، من ترك وحدات الأدراج أو الأرفف دون تثبيت في الحائط المرفقة، سواء كان ذلك بدافع الإهمال أو الجهل، لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تتمثل في سقوط وحدات الأدراج أو الأرفف، إذا حاول الطفل تسلقها.

 

تغطية 
على الأولياء التحقق مما إذا كانت هناك مقابض أو زوايا أو حواف حادة في المنزل بمستوى ارتفاع رؤوس الأطفال، ويجب تغطية الأشياء والحواف الحادة، وبشكل عام يجب اختيار قطع الأثاث بتصميم مستدير الحواف، خاصة في غرفة الأطفال.

 

تأمين 
شدد الخبير الألماني على ضرورة تأمين الأشياء المتحركة وقطع الأثاث الثقيلة، والتي قد يعلق بها الأطفال أو ينحصرون فيها مثل أسطح الطاولات المتحركة أو المقاعد الهزازة أو الصناديق.

 

الأدوية
ويتعين إبعاد الأدوية والمنظفات والأجهزة الكهربائية مثل الخلاطات عن متناول أيدي الأطفال، مع ضرورة إبعاد الأشياء الحادة والمدببة والصغيرة، التي قد يبتلعها الأطفال.
ومن المهم أيضاً تجنب ترك مفاتيح قطع الأثاث المغلقة بالقرب من الأطفال، لأنهم قد يتمكنون من فتحها أو تعريض أنفسهم للإصابة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19374_26afbd9427-6eea-405b-8ecf-6fcfef7d6c2d

طرق تجنب الأمراض التي تصيب كبار السن

202441944135889F4

ارتفاع الضغط يزيد خطر الأورام الليفية لدى المرأة

tbl_articles_article_20793_31096d34e9c-e917-4c43-8cc2-63dee3c8d3e0

التعديلات الغذائية أكثر فاعلية في علاج القولون العصبي

أسباب_فرط_الحركة_عند_الأطفال

هل يرتبط سكري الحمل بفرط النشاط لدى الطفل؟

202441920114483682

لخفض الوزن.. السعرات أهم من توقيت الوجبات

مشروبات-للتخسيس-السريع-للبطن

3 مشروبات لنسف دهون البطن قبل فصل الصيف

أخبار متعلقة
أسباب_فرط_الحركة_عند_الأطفال

هل يرتبط سكري الحمل بفرط النشاط لدى الطفل؟

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند يخفف التهاب القولون التقرحي

638473428425665196

مشروبات لا ينصح بتناولها مع الأدوية

19_2023-638156089926996344-699

التغذية المتوازنة للأطفال تعزز القدرة على الصيام

2022_4_5_22_12_52_118

شروط لصيام الأطفال المصابين بالسكري