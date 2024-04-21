كيف يمكن تحويل المنزل إلى بيئة آمنة للأطفال

الوكيل الإخباري - أوردت جميعة جودة الأثاث الألمانية نصائح وإرشادات تجعل المنزل بيئة آمنة للأطفال، للعب والركض دون التعرض لأي مخاطر.



وأشارت الجمعية إلى أن الأطفال يستخدمون قطع الأثاث بطريقة لا يتخيلها البالغون، حيث تتحول المراتب في المنزل إلى لعبة الترامبولين، وتصبح محتويات الأدراج بمثابة صندوق الكنز، والأرفف برجاً للتسلق.

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تأمين الأدراج والأرفف العالي

حذر يوخن فينيغ، المدير التنفيذي للجمعية، من ترك وحدات الأدراج أو الأرفف دون تثبيت في الحائط المرفقة، سواء كان ذلك بدافع الإهمال أو الجهل، لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تتمثل في سقوط وحدات الأدراج أو الأرفف، إذا حاول الطفل تسلقها.

تغطية

على الأولياء التحقق مما إذا كانت هناك مقابض أو زوايا أو حواف حادة في المنزل بمستوى ارتفاع رؤوس الأطفال، ويجب تغطية الأشياء والحواف الحادة، وبشكل عام يجب اختيار قطع الأثاث بتصميم مستدير الحواف، خاصة في غرفة الأطفال.

تأمين

شدد الخبير الألماني على ضرورة تأمين الأشياء المتحركة وقطع الأثاث الثقيلة، والتي قد يعلق بها الأطفال أو ينحصرون فيها مثل أسطح الطاولات المتحركة أو المقاعد الهزازة أو الصناديق.

الأدوية

ويتعين إبعاد الأدوية والمنظفات والأجهزة الكهربائية مثل الخلاطات عن متناول أيدي الأطفال، مع ضرورة إبعاد الأشياء الحادة والمدببة والصغيرة، التي قد يبتلعها الأطفال.

ومن المهم أيضاً تجنب ترك مفاتيح قطع الأثاث المغلقة بالقرب من الأطفال، لأنهم قد يتمكنون من فتحها أو تعريض أنفسهم للإصابة.

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