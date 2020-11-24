لا تتناولوا هذه الأطعمة والمشروبات على الريق.. الضرر كبير

الوكيل الإخباري- يشير بعض الخبراء إلى أنه من المهم عدم تناول بعض أنواع الطعام والشراب على الريق اي على معدة فارغة لأن هذا يمكن أن يعود بمضاعفات سلبية على الصحة. وذكروا في هذا السياق العصائر الطبيعية لأن هذا يمكن أن يشكل عبئًا على البنكرياس وقد ينعكس بطريقة سلبية على صحة الكبد.

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كما نبه الخبراء من تناول كل أنواع الحمضيات قبل الفطور ومنها البرتقال والجوافة لأن هذا يحفز إنتاج الحمض المعوي ما يمكن أن يزيد مع مرور الوقت من خطر المعاناة من القرحة أو التهابات المعدة أو أن يبطئ عمل الجهاز الهضمي.

ومن المهم الانتباه إلى عدم شرب القهوة أيضاً على معدة فارغة لأن هذا يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي ما يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت لدى بعض الأشخاص إلى حدوث التهاب في المعدة.



ويرى الخبراء أيضاً أنه من الأفضل عدم تناول الزبادي على معدة فارغة لأن هذا يجعل البكتيريا المفيدة الموجودة فيه غير فعالة وقد يرفع مستوى حموضة المعدة الضار.

المصدر: لها







