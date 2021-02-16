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الثلاثاء، 16-02-2021 03:54 م

لعشاق الحار.. الكشف عن فوائد الفلفل الأحمر!

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الوكيل الاخباري - قدم علماء من كوريا الجنوبية بيانات تدعم فوائد الفلفل الحار في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وبحسب موقع "ميديك فوريوم"، تشير نتائج عمل الباحثين الكوريين المنشورة في مجلة "نيتشر" إلى ذلك حيث أن: "استهلاك الفلفل الحار يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".


أجرى العلماء تحليلًا تلويًا لعدد من الدراسات العلمية التي تناول فيها المشاركون (البالغون فوق سن الثامنة عشرة) الفلفل لمدة 4 إلى 12 أسبوعًا. تؤكد النتائج التي توصلوا إليها أن هذه العادة تعزز دفاع الجسم ضد تطور متلازمة التمثيل الغذائي التي تعتبر أحد أسباب أمراض القلب.


اقترح الباحثون أن الفلفل الحار كان مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. تم تسجيل تأثيره المضاد للأكسدة أيضًا، مما أدى إلى تقليل الالتهاب. ارتبط انخفاض مستوى علامات الالتهاب بتطبيع محتوى السكر.


وبالتالي، يؤكد الخبراء أن عددًا من النتائج الإيجابية الناشئة عن استخدام الفلفل يمكن أن توفر حماية أفضل ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

سبوتنيك

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