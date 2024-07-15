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الإثنين، 15-07-2024 08:28 ص

لعشاق الفلافل .. فائدة غير متوقعة لتناوله صباحا

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الوكيل الإخباري- الفلافل من أشهر الأكلات الشعبية التي تخفي وراء مذاقها الشهي العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعلم ما تأثير تناولها على صحة القلب والعظام؟

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تأثير تناول الفلافل على صحة القلب

أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" أن الفلافل مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم عند تناوله على وجبة الافطار ، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.


وتحتوي هذه الأكلة أيضًا على نسبة عالية من البروتين والبقوليات، الذي يُسهم في تقوية عضلة القلب وتحسين وظائفه.


تأثير تناول الفلافل على صحة العظام

تابعت أخصائية التغذية أن الفلافل غنية بالكالسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.


فوائد أخرى للفلافل:
يُسهم استهلاكها في إنقاص الوزن، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.


غنية ببعض العناصر المفيدة للجسم من المعادن والفيتامينات.


تساعد الألياف الموجودة في الفلافل على تحسين عملية الهضم.


ونصحت أخصائية التغذية بضرورة تناولها باعتدال دون إفراط، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

 




 

 


 

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