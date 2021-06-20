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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 10:16 ص

لمرضى الضغط.. 3 أكواب من المشروب الأحمر يومياً وستذهلكم النتيجة

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الوكيل الإخباري _ يعاني مرضى ضغط الدم من مشاكل تتعلق باختيار مشروباتهم، حيث تعود بعض المشروبات بالضرر على أجسامهم.

الا ان ما يجهلوه ان شاي الكركديه يعد مشروب رائع للحفاظ على صحة مرضى الضغط.

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وشاي الكركديه هو شاي لونه أحمر غامق، وله طعم لاذع، لا يحتوي على مادة الكافيين، ويشتهر بفوائده في تسكين الآلام وتحسين عمل الكبد وتعزيز الهضم ومحاربة الالتهابات.

 

كما وله فوائد مثبتة علمياً في الحفاظ على توازن ضغط الدم.

 

حيث يمتلك العديد من العناصر التي تساعد في خفض ضغط الدم لأنه يحتوي

على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجياً وهي تشبه مضادات الأكسدة.

 

 

ويعتبر تناول ثلاثة أكواب يومية من شاي الكركديه مهماً لخفض ضغط الدم الانقباضي.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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