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السبت، 29-04-2023 01:23 م

لمرضى الغدة الدرقية .. 6 نصائح هامة لفقدان الوزن

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الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن زيادة الوزن تنتج فقط عن الإفراط في تناول الطعام، بل تحدث أيضًا بسبب بعض المشكلات الصحية، مثل قصور نشاط الغدة الدرقية

نستعرض في التقرير التالي، أسباب زيادة الوزن عند مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية ونصائح للتخسيس، وفقًا لموقع "Very Wellhealth".

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أسباب زيادة الوزن عند مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية


عندما تصاب الغدة الدرقية بقصور في النشاط، تتراجع قدرتها على إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى انخفاض معدل حرق الدهون بالجسم.

وزيادة الوزن عند بعض المصابين بقصور نشاط الغدة الدرقية ليست بالضرورة أن تكون ناتجة عن الدهون، بل تنجم أيضًا عن احتباس السوائل والأملاح بالجسم.

ولانخفاض هرمونات الغدة الدرقية تأثيرات سلبية على شهية، حيث يقبل المريض على تناول الطعام بكميات كبيرة، خاصةً السكريات، نظرًا لارتفاع هرمون الكورتيزول بالجسم.

نصائح لفقدان الوزن لمرضى قصور نشاط الغدة الدرقية


1- تناول الألياف
تلعب الألياف دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، بفضل قدرتها الكبيرة على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، لذلك يجب مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية تناول الأطعمة الغنية بها، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

ومن الأسباب التي تجعل الألياف ضرورية لمرضى قصور الغدة الدرقية هي دورها الفعال في مكافحة الإمساك المزمن الذي يعانون منه، لأنها تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

2- تناول البروتين
ينبغي أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين جزءًا أساسيًا في النظام الغذائي اليومي لمرضى قصور الغدة الدرقية، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

3- تناول الدهون الصحية
تساهم الدهون في تقليل الشعور بالجوع لفترة طويلة، ومن ثم فقدان الوزن، بشرط أن تكون مصادرها صحية، مثل الأسماك الدهنية وزيت الزيتون والمكسرات وبذور الكتان.

4- تجنب الكربوهيدرات البسيطة
من الضروري أن يبتعد مرضى قصور الغدة الدرقية عن الكربوهيدرات البسيطة، لأن الأطعمة الغنية بها، مثل الأرز الأبيض، لا تساعد على الشبع، واستبدالها بالحبوب الكاملة.

5- شرب الماء
يحتاج مرضى قصور نشاط الغدة الدرقية إلى شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية وطرد السوائل والأملاح المحبوسة بالجسم عبر البول وتعزيز عملية الهضم.

6- عدم الحرمان من الطعام
قد يبدو تقليل السعرات الحرارية وسيلة فعالة لفقدان الوزن، ولكن المفاجأة أن حرمان الجسم من الطعام يدفعه إلى حرق العضلات بدلًا من الدهون، للحصول على الطاقة.

لذلك يجب الحصول على السعرات الحرارية الضرورية للجسم يوميًا، بناءً على الوزن والنوع والعمر والنشاط البدني،

 

الكونسلتو الطبي

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