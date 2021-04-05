لمن اكتسب الوزن مؤخرا! إليك أفضل الطرق للتخلص منه قبل رمضان

الوكيل الاخباري - يكتسب بعض الاشخاص الوزن بين الحين والآخر، وبالطبع يرغب الشخص في خسارته، وخصوصاً قبل حلول شهر رمضان. وفي هذه الحالة، ليس عليك أن تتبع رجيم قاسياً وتحرم نفسك من بعض أنواع الطعام، بل من الأفضل أن تتبع نظاماً حياتياً صحياً، وتمارس التمارين الرياضية، وهكذا تتمكن من خسارة الوزن الزائد في غضون أسبوع أو أسبوعين بحسب طبيعة جسمك.

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كذلك من المهم ان تتبع بعض العادات الجيدة، ومنها شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الليتر من الماء خلال النهار. ومن المفيد في هذه الحالة اختيار الماء الذي يحتوي على المغنيزيوم لأنه يسرّع عملية الهضم وإزالة الدهون وتخليص الجسم من السموم.



كذلك من الضروري تناول الوجبات التي لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارّة، والتخلّي لبعض الوقت عن تناول السكريات.



كما يجب الاستماع إلى حاجات الجسم، أي التمييز بين الجوع الحقيقي والوهمي أو ذلك الذي ينتج من الانفعال العصبي، علماً أن من الممكن تناول وجبة خفيفة صحية خلال النهار. والأهم من كل ذلك ممارسة الرياضية مثل المشي وركوب الدرّاجة الهوائية أو صعود ونزول السلالم.

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