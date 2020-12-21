لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند النوم يومياً قبل الـ 10 مساءً

الوكيل الإخباري _ يعد النوم من اساسيات حياة الانسان ، حيث يفضل الكثير من الأشخاص النوم بعد منتصف الليل لمدة تقل في كثير من الأحيان عن 8 أو 6 ساعات بينما يعتبر البعض الاخر ان النوم أمرًا مهما ويفضلون النوم قبل الـ 10 مساءً ، تعرف على ابرز الفوائد التي تعود علينا عند النوم قبل الـ 10 مساءً.



– أقصى استفادة من النوم

يعد النوم الاكثر راحة هو ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 2 صباحًا، وهذا يعني أنه لكي تحصل على قسط كامل من الراحة ، يجب أن تبدأ في النوم مبكرًا في الدورة.

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-يساعد النوم مبكرا على إيقاف الأفكار السلبية والمقلقة التي قد تبقينا مستيقظين في الليل



– تقليل مستويات التوتر



– التقليل من خطر الإصابة بالأمراض



– التحكم في العواطف بشكل أفضل



– فهم مشاعر الآخرين بشكل أفضل



المصدر : الامارات نيوز



