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الإثنين، 21-12-2020 12:40 م

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند النوم يومياً قبل الـ 10 مساءً

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الوكيل الإخباري _ يعد النوم من اساسيات حياة الانسان ، حيث يفضل الكثير من الأشخاص النوم بعد منتصف الليل لمدة تقل في كثير من الأحيان عن 8 أو 6 ساعات بينما يعتبر البعض الاخر ان النوم أمرًا مهما ويفضلون النوم قبل الـ 10 مساءً ، تعرف على ابرز الفوائد التي تعود علينا عند النوم قبل الـ 10 مساءً.

– أقصى استفادة من النوم
يعد النوم الاكثر راحة هو ما بين الساعة 10 مساءً والساعة 2 صباحًا، وهذا يعني أنه لكي تحصل على قسط كامل من الراحة ، يجب أن تبدأ في النوم مبكرًا في الدورة.

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-يساعد النوم مبكرا على إيقاف الأفكار السلبية والمقلقة التي قد تبقينا مستيقظين في الليل


– تقليل مستويات التوتر


–  التقليل من خطر الإصابة بالأمراض

 

– التحكم في العواطف بشكل أفضل

 

– فهم مشاعر الآخرين بشكل أفضل

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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