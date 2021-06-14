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الإثنين، 14-06-2021 09:45 ص

لن تُصدق.. هذا ما يُقدمه إليك الاستيقاظ المُبكر

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الوكيل الإخباري _ يواجه العديد من الأشخاص مشكلة عدم القدرة على الاستيقاظ مبكرا وذلك لأسباب كثيرة، أهمها اتباع نظام غذائي سيء ، بالإضافة الى السهر لساعات متأخرة ليلاً، الأمر الذي يؤثر سلباً على نشاطهم، ثم على التزاماتهم في الدراسة أو العمل وإنتاجيته.


ومن الجدير بالذكر أن للاستيقاظ المبكر العديد من الفوائد، ابرزها :

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يمنح الإنسان سعادة، ويجعل النفس مقدمة على الحياة وأكثر تفاؤلاً وإشراقاً.


يزيد من النشاط والحيوية وذلك لأن مادة الكورتيزون المسؤولة عن نشاط الإنسان تنشط صباحاً.


يزيد الإنتاجية في العمل، كما يجعل الإنسان أكثر قدرة على التركيز في أهدافه وتحقيقها.

 

يهدّئ الأعصاب ويريحها وذلك لأن الصباح أكثر فترات اليوم هدوء وراحة.

 

يزيد من بركة اليوم، بحيث سيصبح بالإمكان إنجاز الكثير من الأعمال والنشاطات خلاله قبل أن ينتهي.

 

ينشط الذاكرة وذلك لأن العقل يكون بأفضل حالاته وقت الصباح.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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