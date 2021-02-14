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الأحد، 14-02-2021 01:46 م

لون الجلد الشاحب يشير للإصابة بمرض خطير

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الوكيل الاخباري - أشار بحث طبي إلى أن اللون الشاحب للجلد، يمكن أن يكون مؤشر على الإصابة بمرض خطير.

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فبحسب تقرير طبي قام به فريق من الباحثين البريطانيين ونشره موقع "إكسبريس"، توصل الباحثون إلى أن اللون الشاحب للجلد يمكن أن يكون مؤشر على الإصابة بمرض سرطان المعدة.


في الغالبية العظمى من الحالات، يشير لون البشرة غير الصحية إلى فقر الدم. ومع ذلك، قد تظهر هذه الأعراض في حالة وجود نقص حاد في الحديد بسبب السرطان في الجسم، كما تحذر الصحيفة.


والعلامات الرئيسية للسرطان تتمثل بوجود دم في البراز، وتغيرات في وظيفة الأمعاء، وألم مستمر في أسفل البطن.


وإذا استمرت أحد هذه الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب.

 

في السابق، كان معروفا أن الانتفاخ يمكن أن يشير ليس فقط إلى الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تسبب زيادة تكوين الغازات، ولكن أيضا إلى سرطان الأمعاء.

 

سبوتنيك

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