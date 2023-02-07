مؤشرات شائعة للإصابة بالسرطان لدى الشباب

الوكيل الإخباري- كشفت الأبحاث أن أقل من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يمكنهم التعرف بشكل صحيح على أي من العلامات التحذيرية الرئيسية للسرطان لدى الشباب، لذا لا بد من التعرف على هذه العلامات لاكتشاف المرض في بدايته، وعلاجه في الوقت المناسب.



فيما يلي أهم المؤشرات التي قد تدل على الإصابة بالسرطان لدى الشباب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية:







البحث عن الشامات

يمكن أن تحتوي الشامات على خلايا سرطانية، وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتفقد الشمات في الجسم وملاحظة التغيرات التي قد تطرأ عليها مثل عدم تناسقها وتغير حدودها ولونها، أو تغير قطرها وارتفاعها، أو نموها بمرور الوقت.





تغيرات الوزن



إذا كان الإنسان يتبع نظاماً غذائياً فإن فقدان الوزن نتيجة طبيعية لذلك، ولكن إذا كان فقدان الوزن طارئاً، فإن ذلك قد يكون علامة تحذيرية لشيء أكثر خطورة.







التعب

يستخدم السرطان العناصر الغذائية لجسمك للنمو والتقدم، لذلك فإنه يمنع هذه العناصر الغذائية من تغذية الجسم، وهذا غالباً ما يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد.





الألم المستمر



مع تقدمنا في السن، من الشائع أكثر أن نعاني من الأوجاع والآلام، ولكن الألم غير المبرر أو المستمر في أي مكان في الجسم يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

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