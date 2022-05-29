مادة هلامية لتسهيل ابتلاع أقراص الدواء

الوكيل الإخباري - ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريغهام هلاماً يسهل ابتلاع الأدوية، والأقراص المختلفة، خاصة من الأطفال، الذين يواجهون صعوبات أكبر في ابتلاع بعض الحبوب.



وتحضر المادة الهلامية من زيوت نباتية مثل السمسم، وتتوفر بدرجات مختلفة من اللزوجة، تتراوح بين السميك والخفيف إلى درجة تشبه الزبادي أو البودينغ.



وحسب موقع "ساينس دايلي"، "ستحسن هذه الوسيلة القدرة على توصيل الأدوية للأطفال أو البالغين الذين يجدون صعوبة في تناول الأدوية، خاصة كبار السن".



ولا تتوفر بعض الأدوية إلا في شكل أقراص لأنه لا يمكن تذويبها في الماء، أو لأن خلطها بالماء يؤثر على تفاعلاتها، ما يجعل تقبّلها من الأطفال وبعض البالغين عسيراً.



واستخدم الباحثون المواد الهلامية المعروفة باسم "أوليوجل" المستعملة في الصناعات الغذائية لتغيير نسيج الأطعمة الزيتية، ولرفع درجة انصهار الشوكولاتة، أو الآيس كريم.

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