الوكيل الإخباري- يعد ملح الطعام إضافة لا غنى عنها في نظامنا الغذائي اليومي، وهو عنصر مهم للحفاظ على توازن المعادن في الجسم. فكل خلية في جسم الإنسان تحتاج إلى الملح.

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ويساعد الملح في الحفاظ على كثافة العظام، والدورة الدموية المنتظمة، والتحكم في مستوى السكر في الدم.



ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟

وكشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الإفراط في استهلاك الملح (السم الأبيض) يؤدي لارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها من المشكلات الصحية.



وأوضح «انه ضروري للجسم؛ فمن دونه لن يعيش الإنسان»، موضحاً «لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم، وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة». مؤكدا ان «الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو غرامان وليس أقل»

وأكد الطبيب الروسي «ان الإنسان لن يتمكن من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما. لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه». مبينا ان «المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا أن 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح. كما أن النقانق والجبن وعموم ما نأكله كله يحتوي على ملح خفي».

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