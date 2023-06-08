الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

المحافظة يلتقي وزير التعليم العالي العراقي

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

نائب الملك يرعى تقليد الأوسمة بمناسبة ذكرى الثورة العربية - صور

انخفاض صافي احتياطيات المركزي التركي إلى مستوى قياسي

مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على شهادة الايزو

الأردن بالترتيب 5 في الشرق الاوسط و93 عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية

روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

مجلس التعليم العالي يُنسب بتعيين رؤساء ثلاث جامعات رسمية- اسماء

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

الخميس، 08-06-2023 04:21 م

ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟

image


الوكيل الإخباري- يعد ملح الطعام إضافة لا غنى عنها في نظامنا الغذائي اليومي، وهو عنصر مهم للحفاظ على توازن المعادن في الجسم. فكل خلية في جسم الإنسان تحتاج إلى الملح. 

اضافة اعلان


ويساعد الملح في الحفاظ على كثافة العظام، والدورة الدموية المنتظمة، والتحكم في مستوى السكر في الدم. 


ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟
وكشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الإفراط في استهلاك الملح (السم الأبيض) يؤدي لارتفاع مستوى ضغط الدم وامراض القلب والكلى وغيرها من المشكلات الصحية. 


وأوضح  «انه ضروري للجسم؛ فمن دونه لن يعيش الإنسان»، موضحاً «لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون الصوديوم، وسوف يموت نتيجة تشنجات مروعة وشديدة». مؤكدا ان «الحد الأدنى من الاستهلاك اليومي للملح هو غرامان وليس أقل»

 

وأكد الطبيب الروسي «ان الإنسان لن يتمكن من استبعاد الملح من نظامه الغذائي تماما. لأن العديد من المنتجات يحتوي على ملح مخفي، وأحيانا في بعض المنتجات التي لا نتوقع احتواءها عليه». مبينا ان «المواد المحتوية على ملح مخفي هي مثلا أن 100غرام من الخبز تحتوي على غرام واحد من الملح. كما أن النقانق والجبن وعموم ما نأكله كله يحتوي على ملح خفي».

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
201710060320502050

طريقة سريعة ودقيقة لتشخيص النوبة القلبية

47-132050-causes-abdominal-swelling-treatment_700x400

4 أسباب لانتفاخ المعدة

464

في اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ .. اليك طرق الوقاية !

shoes-newpic

إياكم وهذه الأحذية الثلاثة.. خبير يحذر !

29

دراسة : انخفاض الوزن عند الولادة لا يرتبط بخطر كسور العظام

212156

ضرر غير متوقع لتناول البيض !

أخبار متعلقة
فوائد-وأضرار-الملح

بعيداً عن ارتفاع ضغط الدم .. دراسة حديثة تكشف ضرراً للملح

ضغط

طريقة سحرية لخفض ضغط الدم المرتفع

tbl_articles_article_24506_494862861d-50c3-4685-8598-e1885d7148a8

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ ؟

2022_5_15_23_14_5_774

كم فنجان قهوة مسموح لمريض الضغط؟

طبيب-يحذر-من-وصول-ضغط-الدم-لهذا-الرقم-3

طبيب يحذر: انخفاض ضغط الدم عرض لهذا المرض !

الملح-يسبب-الموت-المبكر (1)

5 مخاطر للإفراط في تناول الملح