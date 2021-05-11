الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : سيكون لاستمرار الاحتلال في عدوانه انعكاسات خطيرة

المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

عجلون: إخماد حريق أعشاب جافة

صحة إربد: 178295 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المحافظة

11 وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

الثلاثاء، 11-05-2021 03:00 م

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكثير من الماء قبل النوم أو في السحور؟

tbl_articles_article_19579_37264579fb7-6165-4e2c-94eb-fd7572e262bb


الوكيل الاخباري - من المحتمل أنك رأيت شخصًا يسحب جالونا من الماء في صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو العمل من قبل، لكن من الغريب أن ترى شخصا يشرب جالونا من الماء قبل النوم أو في السحور، ما يطرح تساؤلا، هل تلك العادة صحية؟

اضافة اعلان

ويقول الخبراء إن شرب جالون من الماء يوميا ليس ضروريا حقا، ولكنه لن يؤذيك أيضًا، حيث تختلف مستويات الترطيب لدى كل شخص، لكن معظم الناس لا يحتاجون إلى جالون يوميًا".

 

ويشير الخبراء إلى أن الجسم فعال بشكل لا يصدق وسيعلمك عندما يكون عطشانا، حيث تختلف احتياجات الأشخاص من المياه بناء على وزنهم ومستوى نشاطهم ومدى تعرقهم ومدى سخونة الأجواء والأدوية التي يتناولونها وما يأكلونه، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية.


قاعدة مفيدة
وينصح الأطباء باستخدام قاعدة جيدة ومفيدة، ألا وهي إلقاء نظرة خاطفة على لون بولك، ويمكن أن تلاحظ النتائج على النحو التالي:
- إذا كنت رطبا، يجب أن يكون لون البول فاتحًا، لكن ليس بالضرورة أن يكون صافياً.
- إذا كنت تعاني نقص من المياه، يكون لون البول أغمق، لكن ضع في اعتبارك أن بعض الأدوية (وحتى الطعام) يمكن أن تؤثر على اللون أيضًا.


القدر المناسب
تختلف مستويات الترطيب لدى الجميع، لكن الرقم القياسي الذي يجب استهدافه هو 64 أونصة في اليوم.
يجب أيضًا مراعاة مستوى نشاطك وموقعك وعملية التمثيل الغذائي وحجمك في هذا الرقم، ويحتاج بعض الناس بشكل طبيعي إلى مياه أكثر من ذلك، بينما يحتاج البعض الآخر إلى كمية أقل قليلا.


قلق المساء
ويشعر الكثير من الناس بمشكلة خلال شرب جالون من المياه مساء سواء في السحور أو قبل النوم، بسبب قلقهم من التبول طول الوقت، خاصة إذا كان جسمك ليس معتادًا على هذا المستوى من الماء.

 

فوائد شرب الماء
1- تشحم المفاصل:
2- يساعد أعضاءك وخلاياك على العمل بشكل صحيح:
3- يساعد على الهضم:
4- يعزز الماء طاقتك:
5- ينظم درجة حرارة جسمك:
6- يحسن البشرة:
7- يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام:

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دماغ

سبع طرق لإبطاء شيخوخة الدماغ

0822a23eab

طريقة للكشف عن سرطان الدم في مرحلة مبكرة

article_2_153

ما علاقة شرب القهوة بأمراض القلب؟

6098d14e4c59b703a74bb9f4

الكشف عن علامة خارجية لما قبل السرطان!

انخفاض-السكر-في-الدم

وداعا لفحص السكري عبر جرح الأصبع.. جهاز جديد لقياس السكر عن بعد

102020110828558992918

7 فوائد للموز غير متوقعة للشعر

أخبار متعلقة
64d77ff449285f4e2a003f18495bb3a0

هل يساعد النوم في الحماية من الخرف؟

2020_12_7_17_8_36_384

عناصر غذائية تغني عن استخدام الحبوب المنومة

5a8d4d3c9e91c

أكثر الأخطاء الصحية الشائعة التي نمارسها في الصباح

00000

خمس عادات سيئة تمنعك من خسارة الوزن

photodune-15180475-television-addict-on-couch-at-home-watching-tv-mesmerized-s

أضرار السهر لساعات طويلة

5773421-652238487

تعرف على أسباب آلام المفاصل ليلا!