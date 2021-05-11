ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكثير من الماء قبل النوم أو في السحور؟

الوكيل الاخباري - من المحتمل أنك رأيت شخصًا يسحب جالونا من الماء في صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو العمل من قبل، لكن من الغريب أن ترى شخصا يشرب جالونا من الماء قبل النوم أو في السحور، ما يطرح تساؤلا، هل تلك العادة صحية؟

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ويقول الخبراء إن شرب جالون من الماء يوميا ليس ضروريا حقا، ولكنه لن يؤذيك أيضًا، حيث تختلف مستويات الترطيب لدى كل شخص، لكن معظم الناس لا يحتاجون إلى جالون يوميًا".

ويشير الخبراء إلى أن الجسم فعال بشكل لا يصدق وسيعلمك عندما يكون عطشانا، حيث تختلف احتياجات الأشخاص من المياه بناء على وزنهم ومستوى نشاطهم ومدى تعرقهم ومدى سخونة الأجواء والأدوية التي يتناولونها وما يأكلونه، بحسب ما نشره موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية.



قاعدة مفيدة

وينصح الأطباء باستخدام قاعدة جيدة ومفيدة، ألا وهي إلقاء نظرة خاطفة على لون بولك، ويمكن أن تلاحظ النتائج على النحو التالي:

- إذا كنت رطبا، يجب أن يكون لون البول فاتحًا، لكن ليس بالضرورة أن يكون صافياً.

- إذا كنت تعاني نقص من المياه، يكون لون البول أغمق، لكن ضع في اعتبارك أن بعض الأدوية (وحتى الطعام) يمكن أن تؤثر على اللون أيضًا.



القدر المناسب

تختلف مستويات الترطيب لدى الجميع، لكن الرقم القياسي الذي يجب استهدافه هو 64 أونصة في اليوم.

يجب أيضًا مراعاة مستوى نشاطك وموقعك وعملية التمثيل الغذائي وحجمك في هذا الرقم، ويحتاج بعض الناس بشكل طبيعي إلى مياه أكثر من ذلك، بينما يحتاج البعض الآخر إلى كمية أقل قليلا.



قلق المساء

ويشعر الكثير من الناس بمشكلة خلال شرب جالون من المياه مساء سواء في السحور أو قبل النوم، بسبب قلقهم من التبول طول الوقت، خاصة إذا كان جسمك ليس معتادًا على هذا المستوى من الماء.

فوائد شرب الماء

1- تشحم المفاصل:

2- يساعد أعضاءك وخلاياك على العمل بشكل صحيح:

3- يساعد على الهضم:

4- يعزز الماء طاقتك:

5- ينظم درجة حرارة جسمك:

6- يحسن البشرة:

7- يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام:



سبوتنيك