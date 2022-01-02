الأحد 02-01-2022
الوكيل الاخباري

احتراق مركبة داخل محطة محرقات في شارع المدينة المنورة

الصحة: اصابات اوميكرون لا تُسجل يوميا في المملكة ولا نريد احداث تشويش

أعمال صيانة طارئة لإصلاح خط رئيس في الزرقاء

رسوم جديدة لدخول الشاحنات إلى سوق الخضار المركزي

التعليم العالي: اطلاق حملة لاعطاء الجرعة "المعززة" في الجامعات

صندوق التنمية والتشغيل: البدء باستقبال طلبات التمويل لجميع البرامج

سلطة وادي الأردن : نسبة امتلاء السدود ضعيفة

هيئة الاعلام: تقديم الخدمات إلكترونيا

الأشغال: تعاملنا مع 49 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

الأحد، 02-01-2022 09:49 ص

ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء

istockphoto-1072138814-612x612


الوكيل الاخباري - في فصل الشتاء، من المهم بشكل خاص الحفاظ على المناعة، ولهذا من الضروري مراقبة النظام الغذائي.

اضافة اعلان

 

تحدثت الطبية الروسية ألينا غلوشاكوفا عن المنتجات التي يجب الانتباه إليها خلال هذه الفترة.


وبحسب الخبيرة، فإن لون الخضار والفواكه يخبرنا بما تحتويه من عناصر غذائية.

 

هكذا، يشير اللون الأحمر إلى أن المنتج يحتوي على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة المفيدة.

 

يشير اللون البرتقالي إلى وجود كمية كبيرة من فيتامينات أ وسي. الأصفر - حول فيتامينات أ و ب.


وقالت : "المنتجات ذات اللون الأزرق والأرجواني تحتوي على مادة البوليفينول والبيوفلافونويد، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، وتقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، وتحسن النوم، والمزاج، والذاكرة".


وبالتالي، للحفاظ على المناعة، يجب تناول الفواكه والخضروات بألوانها الأكثر تنوعًا.

 

لكن من الجدير بالذكر أن المناعة القوية لا تعتمد فقط على نظام غذائي متوازن من حيث الفيتامينات - بل من الضروري أيضًا اتباع نظام للراحة والعمل، وبشكل عام، اتباع أسلوب حياة صحي.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Persistent-Sore-Throat

التهاب الحلق.. 4 علامات قد تعني أنك معرض للوفاة

30555-f3

خرافات شائعة عن التمارين الرياضية

dfd2885e-ab4d-44ee-9478-310048c4a15c

النوم على الأرض له فوائد صحية عدة.. تعرفي إليها

thumb

نصائح طبية لتعزيز مناعة طفلك المبتسر

clusterHeadache-1038960888-770x553

5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد

1064102

5 علامات تدل على أنك تعاني من نقص 'فيتامين د'

أخبار متعلقة
Persistent-Sore-Throat

التهاب الحلق.. 4 علامات قد تعني أنك معرض للوفاة

1064102

5 علامات تدل على أنك تعاني من نقص 'فيتامين د'

resized_الانشطة البدنية في الشتاء تقي من الام المفاصل والعظام

أسباب وعلاجات ألم المفاصل والعظام في الشتاء

tomato-soup-cream

حساء الطماطم يمنحك هذه الفوائد شتاءً

d-69-أخصائية-تغذية-تنصح-فئة-من-الناس-بتجنب-تناول-فاكهة-البوملي

أخصائية تغذية تنصح فئة من الناس بتجنب تناول فاكهة البوملي

Tumeric_732x549-thumbnail-732x549

طبيبة تنصح بتناول 3 منتجات في الشتاء لتقوية جهاز المناعة