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الأربعاء، 25-05-2022 03:34 م

ما أسباب إصابة الأطفال بالإغماء المفاجئ؟

أسباب-الإغماء-المفاجئ-للأطفال-وعلاجه


الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الإغماء لدى الأطفال له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.


وأوضحت أن الأسباب البسيطة تتمثل في نقص السوائل بالجسم أو قلة النوم والطقس الحار والوقوف طويلاً. وأحياناً قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل الصرع واضطرابات نظم القلب وعيب خلقي في القلب.


وشدّدت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار نوبة الإغماء لمدة تزيد عن دقيقتين أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس وسرعة أو بطء ضربات القلب والتشنجات المستمرة.

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