ما أسباب خفقان القلب بعد الأكل؟

الوكيل الإخباري- قالت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية إن خفقان القلب بعد الأكل قد لا يعني شيئاً، ولكن إذا تكرر وكان مصحوباً بأعراض أخرى، فيجب استشارة الطبيب، فربما يكون السبب مرضاً لم يعالج.

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ومن المشاكل والأمراض التي قد تسببه: السكري من النوع الثاني، والأورام، ومشاكل الدورة الشهرية، وبعض المأكولات والمشروبات، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والأمراض النفسية والاضطرابات، والأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، والتي تتسبب في إفراز الكثير من الأنسولين والأدرينالين في الجسم.



وعند الخفقان المتكرر يجب استشارة الطبيب للتعرف على السبب الحقيقي. تشمل هذه الفحوصات قياس مستويات السكر، وقياس كهربائية القلب، وتنظير القولون، والمؤشرات الالتهابية.



المضاعفات

نادراً ما يتسبب خفقان القلب بعد الأكل في تطور مرض يهدد الحياة، ولكن أعراضاً مثل الألم في منطقة الصدر، والشعور بالضيق، والارتباك، أو الاضطرابات البصرية أو الحسية تستدعي استشارة الطبيب على الفور.



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