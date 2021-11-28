ما الكربوهيدرات المناسبة عند إنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري - أكدت مجلة "فرويندين" الألمانية، أن الكربوهيدرات تعتبر من المكونات الأساسية بالنظام الغذائي الصحي.





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ورغم الاعتقاد الشائع بأنها تساعد في زيادة الوزن، إلا أن النوع المعقد منها قد يكون هو الحل في الحصول على هذا العنصر الغذائي المهم، والذي يساعد في الوقت نفسه على إنقاص الوزن.

وهناك نوعان من الكربوهيدرات؛ البسيطة والمعقدة، والكربوهيدرات المعقدة عبارة عن سكريات متعددة تتفكك فقط في الأمعاء الدقيقة بسبب تركيبتها الجزيئية المعقدة، وتمتاز بأنها ترفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ ويظل ثابتا على مدى فترة زمنية أطول، وهذا بدوره يعني أن الكربوهيدرات المعقدة تضمن شعورا بالشبع لفترة أطول.





ولكن الكربوهيدرات البسيطة فإنها تتفكك بسرعة في الدم، ويتبعها مستويات عالية من الإنسولين، ويعمل إفراز الإنسولين بسرعة على خفض نسبة السكر في الدم مرة أخرى ويؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.



ومن الكربوهيدرات المعقدة البازلاء الخضراء ومنتجات الحبوب الكاملة والكينوا والفشار والشوفان والفاصوليا.



المصدر - العين الإخبارية

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