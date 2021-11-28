ما الكربوهيدرات المناسبة عند إنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري - أكدت مجلة "فرويندين" الألمانية، أن الكربوهيدرات تعتبر من المكونات الأساسية بالنظام الغذائي الصحي.
ورغم الاعتقاد الشائع بأنها تساعد في زيادة الوزن، إلا أن النوع المعقد منها قد يكون هو الحل في الحصول على هذا العنصر الغذائي المهم، والذي يساعد في الوقت نفسه على إنقاص الوزن.
وهناك نوعان من الكربوهيدرات؛ البسيطة والمعقدة، والكربوهيدرات المعقدة عبارة عن سكريات متعددة تتفكك فقط في الأمعاء الدقيقة بسبب تركيبتها الجزيئية المعقدة، وتمتاز بأنها ترفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ ويظل ثابتا على مدى فترة زمنية أطول، وهذا بدوره يعني أن الكربوهيدرات المعقدة تضمن شعورا بالشبع لفترة أطول.
المصدر - العين الإخبارية
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة