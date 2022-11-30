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الأربعاء، 30-11-2022 02:33 م

ما فوائد استخدام العسل كبديل للتحلية ؟

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الوكيل الإخباري-وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعة تورنتو أن استخدام العسل الخام كبديل للتحلية يساعد على خفض نسبة الجلوكوز والكولسترول في الدم.

ويوفر العسل الخام غير المبستر فوائد أكثر لعملية التمثيل الغذائي بسبب محتواه الأغنى من مضادات الأكسدة.

وأظهرت تجارب الدراسة أن استهلاك العسل الخام بانتظام بما لا يزيد عن 10% من السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان في اليوم، يخفّض نسبة الجلوكوز الصائم، ويقلل علامات الكبد الدهني، مثل ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية.

وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، يتكون حوالي 15% من العسل الخام من سكريات نادرة عديدة، على سبيل المثال إيزومالتولوز وكوجيبيوز وتريهالوز وميليزيتوز وما إلى ذلك، والتي ثبت أن لها فوائد فسيولوجية للتمثيل الغذائي بما في ذلك تحسين استجابة الجلوكوز وتقليل مقاومة الأنسولين.

واعتمدت الدراسة على مراجعة بيانات 18 تجربة ضمن دراسات سابقة، شارك فيها 1105 أشخاص.

ويختلف العسل المبستر عن الخام، حيث يكون العسل المبستر مصفّى، وتزيد فترة صلاحيته، لكن تؤدي عملية البسترة إلى تقليص بعض فوائد العسل الطبيعي.

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