الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: سيتم رفض شراء محاصيل القمح والشعير التي تحصد الآن

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الثلاثاء، 30-05-2023 04:18 م

ما هي أسباب متاعب الصوت؟

tbl_articles_article_18225_413


الوكيل الإخباري- قال البروفيسور الألماني برنهارد ريشتر إن متاعب الصوت تشمل البحّة والخشونة والشعور بألم وحرقان وضيق في الحلق، موضحا أنها لها أسباب عدة، أبرزها إجهاد عضلات الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب التحدث بصوت عال على مدار فترة زمنية طويلة.

وأضاف الأستاذ بمعهد فرايبوررغ لطب الموسيقيين أن من الأسباب أيضاً الإصابة بنزلة برد، مشيرا إلى أنه يمكن مواجهتها  بشرب السوائل بكثرة، ومضغ العلكة، والحلوى الخالية من السكر، والإقلاع عن التدخين، الغناء لتدريب عضلات الحبال الصوتية.

اضافة اعلان


وشدد على استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة عند استمرارها أكثر من 6 أسابيع، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بجسم غريب في الحلق، وضيق في التنفس، وتورم الحنجرة، وخسارة الوزن، خلال فترة قصيرة الذي  قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل سرطان الحنجرة.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023529223837482TX

عقار تجريبي لمرض العيون السكري

2023_3_15_19_33_3_845

هل يرفع الزنجبيل الضغط أم يخفضه؟

2021_7_23_12_49_48_417

5 فواكه صيفية تسبب عسر الهضم

image

تجنبها .. 5 أخطاء تؤدي إلى انتفاخ الكرش

main_image6475bcc3950bd

ذكاء اصطناعي يميز بين 5 أنواع فرعية من نوبات القلب

cedc5c9c3f03ee329c530eb34aa5847d

طبيبة تحذر من هذا التصرف الشائع عند نزيف الأنف !

أخبار متعلقة
202352521111080625

5 أسباب محتملة لأورام الدماغ

طبيب-يحذر-من-وصول-ضغط-الدم-لهذا-الرقم-3

طبيب يحذر: انخفاض ضغط الدم عرض لهذا المرض !

2021_10_16_18_10_35_970

مادتان غذائيتان تخفضان نسبة الكوليسترول في الدم

1p-3

اسباب انحسار اللثة

80-010629-bathing-cleanliness-relaxation-and-health-2

هل يمكن استعمال الشامبو لغسل الجسم؟

أسباب_تغير_لون_الجلد

سببان مرضيان لتغير لون الجلد