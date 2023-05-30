ما هي أسباب متاعب الصوت؟

الوكيل الإخباري- قال البروفيسور الألماني برنهارد ريشتر إن متاعب الصوت تشمل البحّة والخشونة والشعور بألم وحرقان وضيق في الحلق، موضحا أنها لها أسباب عدة، أبرزها إجهاد عضلات الحبال الصوتية على سبيل المثال بسبب التحدث بصوت عال على مدار فترة زمنية طويلة.



وأضاف الأستاذ بمعهد فرايبوررغ لطب الموسيقيين أن من الأسباب أيضاً الإصابة بنزلة برد، مشيرا إلى أنه يمكن مواجهتها بشرب السوائل بكثرة، ومضغ العلكة، والحلوى الخالية من السكر، والإقلاع عن التدخين، الغناء لتدريب عضلات الحبال الصوتية.

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وشدد على استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة عند استمرارها أكثر من 6 أسابيع، خاصةً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بجسم غريب في الحلق، وضيق في التنفس، وتورم الحنجرة، وخسارة الوزن، خلال فترة قصيرة الذي قد ينذر بالإصابة بمرض خطير مثل سرطان الحنجرة.

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