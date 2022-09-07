ما هي فوائد الرياضة أثناء الحمل؟

الوكيل الإخباري - إن ممارسة الرياضة واحدة من أهم النصائح التي ينصح بها الحامل وذلك لأنها تساعد على تخطي مرحلة الحمل بأمان وراحة أكبر، كما تساعد جسمك على الاستعداد لمرحلة الولادة، تابعي معنا لتتعرفي على تمارين للحامل في الشهر الرابع وما هي الاحتياطات التي يجب الانتباه لها عند ممارستك للرياضة.



توجد فوائد عديدة لممارستك للرياضة طوال فترة الحمل ومنها ما يلي:



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- الشعور بالنشاط وزيادة الطاقة.

- تخفيف أعراض الحمل مثل الإمساك وآلام الظهر وتورم الساقين والشعور بالانتفاخات.

- تساعد على تحسين نومك وتجعلك تنامين بعمق وراحة أكثر.

- من فوائد ممارسة التمارين للحامل في الشهر الرابع أنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

-تساعد الجسم على التكيف مع الحمل وأعراضه.

- تعمل على تسهيل الولادة ومرحلة المخاض ومرحلة ما بعد الولادة حيث تساعد أن يعود جسمك لطبيعته بشكل أسرع.

- الوقاية من سكري الحمل أو علاجه في حالة الإصابة به.



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