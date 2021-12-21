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الثلاثاء، 21-12-2021 10:59 ص

ما هي فوائد القهوة التركية.. لماذا من الجيد تناول فنجان كل يوم؟

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الوكيل الاخباري - الاستهلاك المنتظم للقهوة التركية يمنح الجسم الطاقة ويساعد على البقاء في حالة جيدة.

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بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، فإن هذا المشروب ينظف الخلايا من السموم ويقوي جهاز المناعة، ويقي من الأمراض.


فما هي الأمراض التي يقي منها استهلاك القهوة اليومي؟ تتحدث صحيفة "هابر7" التركية عن فوائد فنجان واحد من القهوة التركية دون أي إضافات.


فوائد فنجان واحد من القهوة التركية يوميا


أظهرت الدراسات أن شرب القهوة التركية يوميًا يزيد الطاقة ويحسن التركيز طوال اليوم.

 

يزيد من مستوى الدوبامين والسيروتونين، وله تأثير إيجابي على الحالة المزاجية.

 

قبل الحديث عن الخصائص المفيدة للقهوة التركية، تجدر الإشارة إلى أنها تُشرب من دون سكر.

 

إلى جانب تأثيره الإيجابي على الحياة اليومية، يقي المشروب من العديد من الأمراض على المدى الطويل.

 

شرب القهوة التركية كل يوم له الفوائد التالية:

- كمصدر لمضادات الأكسدة، فهو يساعد على تطهير الخلايا من السموم وتدمير الخلايا السرطانية.
- تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية عند تناولها باعتدال. ومع ذلك، لا ينصح بها لمرضى القلب دون استشارة الطبيب.
- تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب من خلال تعزيز إنتاج هرمون السيروتونين.
- تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.
- تقلل من القابلية للإصابة بسرطان القولون.
- تساعد في تخفيف الصداع وآلام المفاصل.
- تمنح الجسم الطاقة وتسمح بالبقاء في حالة جيدة طوال اليوم.
- تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
- تسرع عملية التمثيل الغذائي وتطبيع الجهاز الهضمي. تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وتسرع من فقدان الوزن.
- الكافيين يساعد على تحفيز الإحساس بالمشاعر ويحفز الانتباه.


متى تكون القهوة التركية ضارة؟


أي منتج، مهما كان مفيدًا، عندما يتم استهلاكه بشكل مفرط، يتسبب في ضرر للجسم أكثر من نفعه. الشيء نفسه ينطبق على القهوة التركية.

 

شرب أكثر من كوب أو كوبين على مدار اليوم يمكن أن يسبب اضطرابات في النوم.

 

وفي غياب النوم الليلي الجيد، قد يشعر الناس بالتعب والإرهاق أثناء النهار.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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