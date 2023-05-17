متى يشير ألم الفك إلى النوبة القلبية؟

الوكيل الإخباري- ألم الفك قد يحدث نتيجة لمشكلة في الأسنان ولكنه قد يصاحب أيضًا بعض الحالات الصحية الخطيرة، مثل النوبة القلبية، لذلك لا يجب التهاون عند الشعور بألم الفك وسرعة التشخيص.

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نستعرض في التقرير التالي الأسباب الشائعة لألم الفك، وعلاقة ألم الفك بالنوبة القلبية، وفقًا لـ "Very well health".



أعراض آلام الفك

يمكن أن تؤثر أعراض ألم الفك على أحد جانبي الفك أو كلاهما، يمكن أن تختلف هذه الأعراض وقد تشمل مشاكل أخرى، بناءً على سبب ألم الفك.



-ألم في مفصل الفك أو العضلات يأتي ويختفي.

-ألم عند المضغ.

-تصلب عضلات الفك.

-ألم أو تصلب ينتشر في الوجه والرقبة والكتف.

-صعوبة حركة الفك أثناء الكلام وتناول الطعام.

-رنين في الأذن.

-فقدان السمع.



أسباب آلام الفك

يمكن أن تشمل أسباب آلام الفك مجموعة واسعة من الحالات الحادة أو المزمنة التي تتراوح من التهاب الجيوب الأنفية إلى الصداع العنقودي، تسبب هذه المشاكل الألم عندما تؤثر على مفاصل الفك أو عضلات الفك، والأسباب الأكثر شيوعًا لألم الفك تشمل ما يلي:



-اضطرابات المفصل الفكي الصدغي

اضطرابات المفصل الصدغي الفكي عبارة عن مجموعة من أكثر من 30 حالة تؤثر على المفاصل التي تربط العظام الصدغية للجمجمة بالفك السفلي وهي حالات معقدة يمكن أن تكون مرتبطة بالأمراض الحادة والمزمنة في أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة لعوامل مرتبطة بالوراثة والهرمونات والبيئة.



مشاكل الأسنان

يمكن أن يحدث ألم الفك نتيجة لأنواع عديدة من مشاكل الأسنان مثل التسوس، والتهابات الفم واللثة، الضرس المدفون، تآكل الأسنان.



التهاب العصب الثالث

يمكن أن تسبب بعض أنواع التهاب الأعصاب أيضًا ألمًا شديدًا في الفك وأسفل الوجه بما في ذلك أحيانًا المناطق فوق العين وحول الأنف وخاصة ألم العصب ثلاثي التوائم الذي يسبب ألمًا شديدًا وخزًا في الفك.



متى يشير ألم الفك لمشكلة صحية خطيرة؟

في حين أن بعض أنواع آلام الفك يمكن أن علاجها دون أدوية فإن تأخير تشخيص وعلاج الفك قد يسبب مضاعفات، وذلك لأن ألم الفك هو عرض شائع للنوبة القلبية، لذا دائمًا ما يحذر الأطباء من ألم الفك، وفي تلك الحالة قد يظهر عدد من الأعراض الأخرى المرافقة لألم الفك، والتي تتمثل فيما يلي:



- ألم أو ضغط في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق.

- ألم أو انزعاج في أحد أو كلا الذراعين أو الرقبة والظهر والمعدة.

- ضيق في التنفس.

- الدوخة.

- العرق البارد.



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