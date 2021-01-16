مخاطر تصل للوفاة.. احذر تناول الكالسيوم مع الحديد

الوكيل الإخباري _ حذر العديد من الاطباء من تناول الكالسيوم و الحديد معا سواءً عن طريق الغذاء أو المكملات الغذائية ، وذلك لانه يشكل اضرار كبيرة على صحة الجسم قد تصل الى الوفاة ، وابرز هذه الاضرار :
يقلل الكالسيوم من امتصاص بعض أنواع الأدوية، كأدوية هشاشة العظام، وبعض المضادات الحيوية
يعد تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د نوعٍ من مدرات البول يُسمّى الثيازيد، والذي يتسبب بزيادة خطر الإصابة بحصى الكلى.
يؤدي تناول كمياتٍ كبيرةٍ من مكمّلات الحديد إلى الإصابة بالعديد من الأضرار الجانبية الخطيرة، وابرزها :
آلام المعدة
الغثيان
التقيؤ
كما ان تراكم الحديد في أعضاء الجسم، قد يسبب التلف في الكبد أو الدماغ، وقد تسبب هذه الحالة الوفاة.
المصدر : الامارات نيوز