السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

22 مشروع قانون على جدول أعمال مجلس النواب الأحد

الملك يغادر أرض الوطن الى دولة الامارات

الصحة توضح للوكيل حول الزامية إجراء فحص كورونا في بعض الاماكن

وزارة التربية تستكمل اليوم امتحانات كافة المراحل

اخر تفاصيل الحالة الجوية اليوم وأمطار مساء الغد

تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

كورونا.. 50 وفاة بالمغرب

الأرصاد تحذر من طقس صباح السبت

السبت، 16-01-2021 12:06 م

مخاطر تصل للوفاة.. احذر تناول الكالسيوم مع الحديد

أعراض-نقص-الكالسيوم-والحديد (Custom)


الوكيل الإخباري _ حذر العديد من الاطباء من تناول الكالسيوم و الحديد معا سواءً عن طريق الغذاء أو المكملات الغذائية ، وذلك لانه يشكل اضرار كبيرة على صحة الجسم قد تصل الى الوفاة ، وابرز هذه الاضرار :

اضافة اعلان
 

يقلل الكالسيوم من امتصاص بعض أنواع الأدوية، كأدوية هشاشة العظام، وبعض المضادات الحيوية

يعد تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د نوعٍ من مدرات البول يُسمّى الثيازيد، والذي يتسبب بزيادة خطر الإصابة بحصى الكلى.


يؤدي تناول كمياتٍ كبيرةٍ من مكمّلات الحديد إلى الإصابة بالعديد من الأضرار الجانبية الخطيرة، وابرزها : 


آلام المعدة


الغثيان


التقيؤ


كما ان تراكم الحديد في أعضاء الجسم، قد يسبب التلف في الكبد أو الدماغ، وقد تسبب هذه الحالة الوفاة.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
hot-water-with-lemon

تحذير من تناول عصير الليمون الدافئ أو إضافته لمشروبات ساخنة

fast-food-768x512-1

هذا ما يحدث لجسمك عندما تكون من آكلي الوجبات السريعة يوميا

26

أشياء يجب القيام بها وأخرى ينبغي تجنبها بعد تناول أطعمة عالية الكوليسترول

pinenuts-5acd007ba474be0036f05ac0

الكشف عن فوائد صحية مذهلة للصنوبر منها الحماية من السرطان

2020_10_5_22_0_40_434 (Custom)

طبيب يكشف مدة 'القيلولة المثالية'

images (Custom)

جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بهذا المرض

أخبار متعلقة
900x450_uploads,2020,09,05,dea64bec6b (Custom)

بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك