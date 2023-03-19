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الأحد، 19-03-2023 01:18 م

مرض قد يصيب عينيك في الربيع .. 8 أعراض تكشف عنه

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الوكيل الإخباري- مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الملتحمة التحسسي، نتيجة لتضرر العين بالتقلبات الجوية التي تحدث مع تغير الفصول والمواد المثيرة للحساسية المحمل بها الهواء الجوي، مثل حبوب اللقاح والأتربة.

نستعرض في التقرير التالي، أعراض التهاب الملتحمة الربيعي وطرق الوقاية منه، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".


أعراض التهاب الملتحمة التحسسي

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يسبب التهاب الملتحمة التحسسي مجموعة مزعجة من الأعراض، أبرزها:

- احمرار بياض العين.

- وجود إفرازات صفراء سميكة على الرموش عند الاستيقاظ.

- خروج إفرازات خضراء أو بيضاء من العين.

- حكة العين.

- حرقان العين.

- تشوش الرؤية.

- حساسية الضوء.

- تورم الجفون.


طرق الوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي في الربيع
للوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي في الربيع، يجب اتباع الإرشادات التالية:

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

- عدم فرك العين.

- البقاء في المنزل عند هبوب العواصف الترابية.

- ارتداء النظارة الشمسية عند الخروج من المنزل في الطقس المحمل بالأتربة.

- عدم استعمال الأدوات الشخصية لمريض التهاب المتلحمة الجروثومي والفيروسي، مثل المناشف.

- تغيير المناشف وملاءات الأسرّة والمفارش بشكل دوري.


هل توجد لقاحات تقي من التهاب الملتحمة؟
لا يوجد لقاح يقي من التهاب الملتحمة، ولكن هناك تطعيمات مضادة للأمراض الفيروسية والبكتيرية التي قد تؤدي إلى الإصابة به، وتشمل:

- لقاح الحصبة الألمانية.

- لقاح الحصبة.

- لقاح الجدري المائي.

- لقاح الهربس النطاقي.

- لقاح المكورات الرئوية.

 

 الكونسلتو الطبي

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