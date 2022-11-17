الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 09:20 ص

مشروبات تخفض ضغط الدم

111


الوكيل الإخباري-إن ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة يمكن أن تضر قلبك، لذلك عليك الحفاظ على نظام غذائي جيد للحفاظ على مستوياته، وهناك عدة مشروبات تساعدك على انخفاض فيه، إليك أهم مشروبات تخفض ضغط الدم:

عصير الطماطم
تبين أن لعصير الطماطم دورا في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات ضغط الدم، إذ بينت دراسة أن شرب كوب من عصير الطماطم يوميًا حسن قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والكوليسترول منخفض الكثافة، وفقا لموقع ويب طب.

اضافة اعلان


لكن ينصح بعدم شراء عصير الطماطم الجاهز أو اختيار الأنواع غير المملحة؛ لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والتي ترفع الضغط.


عصير الشمندر
الشمندر الأحمر يحتوي على أكسيد النيتريك (Nitric oxide)، والذي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، ووجد الباحثون أيضًا أن النترات الموجودة فيه خفضت ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.


يمكنك أن تأكل جذر الشمندر كله، وأن تضيفه إلى البطاطا المقلية، كما يمكنك خبزها في رقائق.


وكن حذرًا عند التعامل مع الشمندر، حيث يلطخ يديك وملابسك بسبب الصبغة الحاوي عليها.


عصير التوت
عصير التوت خاصة التوت البري من مشروبات تخفض ضغط الدم، إذ يُعد غنيًا بالمركبات الطبيعية المسماة بالفلافونيدات (Flavonoids)، حيث وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.


يمكنك الحفاظ على التوت مجمدًا وعصره فيما بعد، أو استخدامه كمنكه إضافي على بعض المنكهات الأخرى التي قد تفضلها.


شاي الكركديه
شاي الكركديه (Hibiscus tea) يمتلك العديد من الصفات التي تدعم الحياة الصحية، وشاي الكركديه بشكل خاص يساعد في خفض ضغط الدم؛ لأنه يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا وهي تُشبه مضادات الأكسدة.


ومن المعروف أن المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أيضًا، مما يجعلها مشروب طاقة آخر لضغط الدم.


هذا المشروب من السهل إضافته إلى روتينك اليومي، وقد أظهرت الدراسات أن ثلاثة أكواب يوميًا من شاي الكركديه تعمل على خفض ضغط الدم الانقباضي.


عصير الرمان
عصير الرمان من مشروبات تخفض ضغط الدم الممتازة، حيث يحتوي على خصائص تساعد على خفض ضغط الدم.


لأن عصير الرمان هو مثبط طبيعي للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، فهو يعمل مثل الأدوية التي يصفها الأطباء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يجعل هذا المشروب مميزًا جدًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الدراسات وجد الباحثون أن عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بنسبة تصل إلى 30%.


الماء
الماء شراب بسيط إلا أن تأثيراته عالية إذ يقوم بمعالجة قائمة كبيرة من الأمراض، في حين أنه قد لا ينقص ضغط الدم على الفور.


والكثير من الناس يعانون من الجفاف المزمن الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم، ويقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، مما يدفع الأوعية الدموية إلى التقلص في محاولة للحفاظ على الماء من فقدانه.


الحليب
يحتوي الحليب على معدلات عالية من الكالسيوم (Calcium)، وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.


ومن أجل الحصول على فوائد الحليب يُنصح باستخدام الحليب الأعلى في الكالسيوم وأقل في الدهون، وهو الحليب قليل الدسم الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل من الحليب عالي الدهون والذي يُعرف بالحليب كامل الدسم.


الشاي
بينت العديد من التجارب نتائج إيجابية للشاي في خفض ضغط الدم، سواء الشاي الأخضر أو الأسود.


مع ذلك كانت النتائج الإيجابية أكثر عند استهلاك الشاي الأخضر، لذلك يمكن ضمه لقائمة مشروبات تخفض ضغط الدم.


زيت الزيتون
زيت الزيتون هو مثال على الدهون الصحية، حيث يحتوي على مادة البوليفينول (Polyphenol)، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.


كما من الممكن لزيت الزيتون أن يساعدك في الحصول على حصتين أو ثلاث حصص يومية من الدهون.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
188771

شلل الأطفال: ظهور مفاجئ في دول متحضرة واللقاح المُعطل هو الحل

فوائد_التونة_وأضرارها

ما حقيقة الادعاءات أن التونة المعلبة تحتوي على أسماك متعفنة وزيت مهدرج؟

tbl_articles_article_18765_83283b7a7db-6b12-48af-b8fa-9de8a72a3130

قد تشير الى مرض خطير .. أعراض لا ينبغي تجاهلها لدى المدخنين

ALpMZ7jC7ysjx7nqOiZE4MhIy2XbSy5FGV3fE6iX

مواد كيميائية سامة تستخدم في تغليف المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بنمو أورام في الرحم

tbl_diseases_disease_1108_43de7e22ee-b42e-4f6b-8b65-de1c685b9c4e

3 طرق تنقل عدوى التهاب المسالك البولية

20221116213022257RQ

مادة في احدى مستحضرات التجميل قد تؤثر على صحة الجنين

أخبار متعلقة
كيفية_تناول_الثوم_لخفض_الضغط

كيف يساهم الثوم في علاج ضغط الدم ؟

2019_2_27_19_30_59_447

طريقة فعالة لخفض ضغط الدم

20221111643439C5

المصابون بالضغط عرضة للالتهاب بعد الأكل

11

أعراض ارتفاع ضغط الدم المفاجئ

384296_12_1664239534

دراسة: تناول أدوية ضغط الدم يوميًا قد يقلّل من خطر الإصابة بالخرف

htn

ضغط الدم يتغير كل ساعة .. احذروا في هذه الحالة !