مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحـر

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الجسم لفقدان كثير من المياه والأملاح، مما يتطلب مزيدًا من الاهتمام بالصحة وتجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن التعرض للحرارة العالية، إذ يمكن أن يتسبب هذا الطقس في العديد من المشكلات الصحية، منها الجفاف والدوخة والصداع والإجهاد الحراري.

اضافة اعلان



يقول الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك سرًا طبيًا سهل التطبيق للتخلص من الصداع والدوخة الناتجين عن الطقس المشمس خلال دقائق، موضحًا أنه يتلخص في شرب كوب الماء بالملح.



فوائد مذهلة لشرب الماء بالملح

بحسب الدكتور ماهر، فإن شرب كوب من الماء مضافًا إليه قليل من الملح، يعد عادة صحية ذات فوائد مذهلة لا يعرفها كثيرون. ومن هذه الفوائد ما يلي:



تعزيز الترطيب

إضافة كمية قليلة من الملح لكوب من الماء وتناوله بشكل يومي، خاصةً في الأيام الحارة، يساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم ويحسن من كفاءة امتصاص الجسم للماء، إذ يساعد الملح على استعادة توازن الإلكتروليتات في الجسم، مما يعزز الترطيب ويحد من الجفاف.



التخلص من الصداع والدوخة

نتيجة فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح في فصل الصيف، يتعرض الجسم لعدم التوازن في نسبة الأملاح التي يحتاجها، مما يزيد من معدلات الشعور بالدوخة والصداع. «لا بد من تعويض الأملاح المفقودة من الجسم في الأجواء الحارة، والتي تخرج مع العرق الغزير، ويكون ذلك عن طريق شرب كوب كبير من الماء مضاف إليه ذرة من الملح».



تحسين الطاقة والتركيز

يساهم شرب كوب من الماء بالقليل من الملح في زيادة الطاقة والحيوية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التركيز، عن طريق تحسين فاعلية نقل الإشارات العصبية، مما ينعكس على الجسم بزيادة في تحسين وظائف الخلايا.



تحذير من الإفراط في تناول الملح

شدد استشاري التغذية العلاجية، في الوقت نفسه، على ضرورة الاعتدال في نسبة الملح المُدخلة إلى الجسم، فعلى الرغم من أن القليل منه يساهم في تحسين الصحة العامة، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، منها احتباس السوائل، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.



