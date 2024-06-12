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الأربعاء، 12-06-2024 08:18 ص

مشروب صباحي لخفض ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، كما أن هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

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إحدى النصائح الأكثر شيوعاً هي تجنب الإفراط في تناول الملح والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتحول إلى نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.


كذلك يوصي الخبراء بتناول الشاي الأخضر لخفض ضغط الدم، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم.


كما يساعد الشاي الأخضر، المتوافر في المنازل بشكل شائع والمليء بالعناصر الغذائية الأساسية، على طرد الصوديوم الزائد والسموم من الجسم.

 

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