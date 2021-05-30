معلومات هامة عن شمع الاذن عند الأطفال

الوكيل الإخباري - تفرز الغدد الموجودة في قنوات الأذن شمع الأذن عند الأطفال الذي له وظيفة مهمة في حماية الأذن، والذي قد يضطر الاباء لإزالته في بعض الحالات .

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يتكون شمع الأذن عند الأطفال في قناة الأذن الخارجية تحديدًا في المنطقة التي تقع بين الجزء اللحمي من الأذن الواقع في الجزء الخارجي من الرأس، وبين الأذن الوسطى.

أهمية شمع الأذن عند الأطفال

1- العمل كطبقة عازلة لأغشية الأذن من الماء لتحمي الأذن من الجراثيم التي قد تسبب العدوى.

2-التقاط الأوساخ والغبار والجزئيات الأخرى التي قد تسبب جروحًا للأذن أو تهيجاتٍ لطبلة الأذن.

نصائح وقائية للحد من شمع الأذن عند الأطفال

للوقاية من تطور شمع الأذن عند الأطفال يمكنك اتباع بعض النصائح الوقاية كما يأتي:

1- لا تضع أبدًا أعواد قطنية في قناة الأذن.

2- لا تحاول استخراج قطع الشمع باستخدام أعواد الأسنان أو أعواد الثقاب أو أي شيء اخر؛ لأن هذا يعيد الشمع إلى داخل الأذن.

3-لا تستخدم سدادات الأذن باختلاف أنواعها بشكل متكرر.

المصدر - ويب طب